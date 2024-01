O'Leary (Ryanair) sobre el alza de las tasas aeroportuarias: "Aena ha conseguido ingresos récord, no necesita más subidas"

Ryanair ha mostrado una vez más su descontento contra la subida de las tasas aeroportuarias, que se incrementarán un 4,09% a partir de marzo a propuesta de Aena y con el apoyo del Gobierno. "La subida es modesta en comparación con Alemania, del 7%, pero Aena ha conseguido ingresos récord, no necesita más subidas", sentenció el consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary durante un encuentro con medios internacionales en Dublín (Irlanda).

O'Leary reprochó al Ejecutivo que las tasas aeroportuarias iban a permanecer congeladas durante cinco años, entre 2022 y 2026, lo que llevó a la aerolínea a realizar importantes inversiones en España. Con el cambio de rumbo, el directivo transmitió a Pedro Sánchez, durante su reunión a inicios de año, que "no pueden subir las tasas en aeropuertos regionales porque no están tan llenos como Barcelona y Madrid, lastraría su crecimiento". "El Gobierno parece querer también crecimiento regional, pero si no escuchan, moveremos nuestras naves a aeropuertos que sean más competitivos", advirtió.

"Algunos países han apoyado la recuperación, pero otros como Alemania y España han seguido otros caminos, en el que los impuestos y los costes aeroportuarios juegan un papel muy importante", apuntó por su parte Eddie Wilson, CEO de la aerolínea, en este sentido. "No en toda Europa están subiendo las tasas, muchos gobiernos lo entienden", dijo también O'Leary. Esto ha afectado en medida a las compañías menos robustas. "Las otras aerolíneas no tienen las naves, no tienen la capacidad, no se han recuperado por completo", añadió.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó ayer que el Gobierno dará luz verde a la propuesta de Aena para subir un 4,09% las tasas que cobra a las aerolíneas por utilizar los aeropuertos con el objetivo de hacer frente a los fuertes incrementos de costes experimentados desde 2022. Para el titular de Transportes la aplicación del Índice P, según el que se calcula la subida de las tasas y que ya fue aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado verano, es algo "inexorable", pero defendió que pese al incremento, las tarifas se mantendrán por debajo de las de 2019, antes de la pandemia.

La compañía irlandesa de bajo coste, muy crítica con la propuesta desde que se dio a conocer el pasado verano, presentó en agosto un recurso formal contra el incremento de los peajes anunciado por el gestor aeroportuario para marzo de 2024. En aquel entonces, Ryanair, la mayor aerolínea de España por número de pasajeros transportados, pidió al Consejo de Ministros y a la CNMC que protegiesen el crecimiento del número de pasajeros asegurándose de que Aena siga "respetando la decisión tomada por el Gobierno español en 2021 de congelar las tasas aeroportuarias hasta 2027".

Ayer Puente suavizó el apoyo del Gobierno a la subida de las tasas asegurando que la medida se verá acompañada de un plan de incentivos para las aerolíneas, el cual no concretó, aunque sí adelantó que concentrarán sus esfuerzos en "desarrollar el tráfico internacional en los aeropuertos regionales", un guiño a los requerimientos de Ryanair. El ministro también insistió en que las tasas aeroportuarias no han subido en los últimos cuatro años, por lo que estas se mantendrían un 1% por debajo de las de 2019 pese a este incremento. El IPC acumulado desde 2019 es del 15%.

El apoyo del Gobierno a la subida del 4,09% ha sido mal recibido no sólo por Ryanair, sino por todas las aerolíneas. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal de las compañías aéreas, asegura que la propuesta de Aena "no favorece la competitividad del sector y le resta fortaleza, en un contexto en el que, aunque se ha recuperado el tráfico aéreo precrisis, todavía hay compañías aéreas endeudadas y la rentabilidad de las aerolíneas es aún muy baja". "Este incremento no contribuye a fortalecer al sector, al turismo y a la economía en su conjunto", insiste. El incremento se traducirá en "40 céntimos por pasajero", un encarecimiento que las aerolíneas trasladarán casi con toda seguridad al precio de los billetes.

El incidente de Boeing y los slots de Iberia

Respecto al mercado español, O'Leary también reconoció el interés de Ryanair en conseguir los slots (derechos de vuelo) que IAG (Iberia) tendrá que ceder para completar la adquisición de Air Europa, especialmente los que conciernen a Madrid y Barcelona, pero cree que la compañía, que decide a quién dárselos, elegirá a Binter como destinataria, al ser una aerolínea que les supone menor competencia que la low cost irlandesa. El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, se reunió a inicios de año con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conocer el plan de inversiones de la aerolínea en España, que asciende a 5.000 millones de euros para los próximos siete años. La estrategia de Ryanair para España busca aumentar el número de pasajeros de 55 millones a 77 millones, incrementar las rutas de 730 a más de mil para el año 2030, basar 33 nuevos aviones y establecer cinco nuevas bases. La aerolínea también aspira a incrementar su cuota de mercado en España del 24% al 40% en los próximos 10 años. Para lograr tan ambicioso objetivo, Ryanair fija, en el caso de España, en 130 los nuevos aviones que debería sumar a su flota. El pasado mes de mayo, realizó el mayor pedido de su historia: 300 nuevos aparatos Boeing 737-MAX-10 (150 en firme y 150 opcionales) para su entrega entre 2027 y 2033. En la actualidad, Ryanair emplea aproximadamente a 6.500 trabajadores en España y ostenta el liderazgo en términos de pasajeros transportados, con más de 700 rutas a 29 países desde España. Además, en el mercado doméstico, la aerolínea cuenta con 82 rutas.

En cuanto al incidente con el Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en Estados Unidos en pleno vuelo, Michael O'Leary recordó que los Boeing 737-9 MAX que operan en la Unión Europea (UE) no tienen la configuración del avión afectado, por lo que la compañía mantendrá su plan de compra de los MAX. Pese a ello, el CEO del grupo se mostró crítico con el fabricante. "El incidente es una señal de una pobre calidad de producción. Nos hemos estado quejando a Boeing durante dos años. Hay demasiados pequeños detalles que no están bien. Son cosas que no deberían pasar cuando estás comprando una nave de 100 millones de euros", subrayó. Aunque el impacto de lo ocurrido no es directo, sí que puede desbaratar su campaña estival. "Nos preocupa que el revuelo causado por el incidente acabe retrasando la entrega de parte de la naves que tenemos encargadas. Ya van con retraso, deberían entregar 57 en marzo, pero esperamos recibir 50 antes de junio para destinar a los grandes mercados. Si recibimos menos de 50 aviones, tendremos que reducir nuestro tráfico veraniego", reconoció O'Leary.

Ryanair es la primera aerolínea de Europa y la segunda mayor low cost del mundo por detrás de Southwest Airlines. La compañía ha crecido un 125% desde 2019 y es la única que lo está haciendo actualmente y seguirá ese camino durante la próxima década, sobre todo en Italia, España y Reino Unido, a la espera de que el sector de la aviación vuelva a niveles precovid entre 2024 y 2025. Actualmente, hay 1,1 billones de asientos en Europa, una cifra que habría crecido en otros 250.000 millones más si la pandemia no hubiese ocurrido. En 2023, contaban con 575 aviones, una cifra que se elevará hasta 600 en 2024 y alcanzará los 800 en la próxima década. El año pasado la aerolínea gestionó un millón de vuelos, alrededor de 3.300 vuelos por día y alcanzará los 300 millones de pasajeros en 2034. En términos de empleo, la firma efectuará 4.000 nuevas contrataciones entre 2023 y 2024 al tener más naves. "Hemos transformado los mercados en términos de conectividad y precios. El 70% de nuestras rutas van a grandes aeropuertos, lo que ha impulsado la conectividad y el turismo. Además, tenemos los menores costes posibles", señaló el CEO de la aerolínea, Eddie Wilson.

En el ámbito tecnológico, Ryanair va usar en mayor medida la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar todos los ámbitos de su negocio y también va a seguir apostando por la descarbonización, con la adquisición de combustible de aviación sostenible (SAF). La aerolínea espera usar entre un 12% y un 15% de SAF en sus naves en 2030. En este sentido, Eddie Wilson señaló que "la sostenibilidad va a ser clave en el sector en los próximos 10-15 años". "Los que no inviertan en aviones más eficientes tendrán que pagar más", señaló.