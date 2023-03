Los once mayores bancos de EE UU rescatan con 28.000 millones al First Republic Bank

Rescate consumado. Once bancos estadounidenses, entre los que se encuentran los cuatro más grandes (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo) confirmaron la inyección de 30.000 millones de dólares (unos 28.180 millones de euros) en el First Republic Bank para fortalecer su liquidez, evitar su colapso y parar en seco un posible efecto dominó sobre otras entidades. Cada uno de los cuatro gigantes realizará un depósito no asegurado por valor de 5.000 millones de dólares (unos 4.695 millones de euros). Por su parte, Goldman Sachs y Morgan Stanley inyectarán en First Republic 2.500 millones de dólares cada uno (2.348 millones de euros), en tanto que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán cada uno un depósito de 1.000 millones de dólares (939 millones de euros).

Esta medida evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, entidades cerradas por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente. La quiebra de estas firmas desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa, y ha obligado a las autoridades estadounidenses a dejar clara su confianza en el sistema bancario, asegurando que la situación es muy diferente a lo que sucedió en 2008 con la crisis económica.

Según un comunicado de los cuatro grandes bancos de Estados Unidos, esta inyección de 30.000 millones de dólares "refleja su confianza en el sistema bancario del país y ayuda a garantizar que First Republic tenga la liquidez para continuar sirviendo a sus clientes". También salvaguarda el sistema bancario, ya que los bancos regionales, medianos y pequeños son fundamentales para la salud y el funcionamiento del sistema financiero estadounidense. "Tras las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank hubo salidas de depósitos no asegurados en un pequeño número de bancos. El sistema financiero de Estados Unidos se encuentra entre los mejores del mundo y los bancos de Estados Unidos (grandes, medianos y comunitarios) hacen un trabajo extraordinario al atender las necesidades bancarias de sus clientes y comunidades", destacan. Asimismo, subrayaron que el sistema bancario tiene un "crédito fuerte, mucha liquidez, capital fuerte y rentabilidad fuerte" y dejan claro que los recientes acontecimientos "no hicieron nada para cambiar esto".

La inyección de la gran banca de Estados Unidos en el First Republic se produce después de que las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch rebajaran la calificación crediticia del First Republic a la categoría de 'bono basura' ante la salida de depósitos de la entidad e, incluso, después de que los reguladores estadounidenses se comprometiesen a apoyar al sector bancario tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB).

Tras conocerse que los grandes bancos estadounidenses estaban en conversaciones para el rescate del First Republic, Wall Street consiguió cerrar ayer en 'verde'. El Dow Jones, su principal indicador, subió un 1,17%, mientras que el S&P 500 cerró con un avance del 1,76%. Por su parte, las acciones del First Republic se revalorizaron casi un 10%.