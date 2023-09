Perogrulladas de cajón

La primera: de Pedro Sánchez se puede esperar todo, como hemos comprobado en múltiples ocasiones. Por eso me sorprende bastante que los del PP se hayan sorprendido, a su vez, porque el todavía presidente del Gobierno en funciones eligiera a Óscar Puente, que también fue la cabeza de la lista más votada en las municipales de Valladolid, para dar la réplica a Feijóo. Se puede criticar este hecho todo lo que se quiera, más teniendo en cuenta la actitud y «maneras» empleadas por el citado diputado. Pero lo que no tiene un pase es que los responsables de la estrategia de los populares no hubiesen contemplado tal posibilidad a la hora de planificar el debate. Y esa es la segunda perogrullada: ¿acaso nadie de las cabezas pensantes populares fue capaz de plantear esta hipótesis? Si es así, apaga y vámonos.

La tercera: a mi juicio se habló bastante poco de los problemas económicos a los que se enfrentan los ciudadanos cada día. ¿Por qué, digan lo que digan los responsables de los principales grupos políticos, esos problemas tienen tan poca presencia en debates como el de ayer? ¿Acaso, la política no debe servir para solucionar la vida de los ciudadanos? Ahí van algunos ejemplos resumidos en las siguientes preguntas: suponiendo que tenga trabajo, ¿cuánto gano?; ¿cuánto se lleva Hacienda, en qué se lo gasta y qué porcentaje de retorno tengo vía infraestructuras, sanidad, educación y resto de servicios públicos?; ¿cuánto me queda en el bolsillo para gastar y en qué, visto el coste de la vida? Y, si no tengo trabajo, ¿cómo me las arreglo y cómo me apoya el Estado?

Cuarta perogrullada: el incremento del precio del aceite de oliva tiene una razón clara y simple: durante la campaña que está a punto de terminar el 30 de septiembre la producción se redujo a la mitad. Para la campaña que comienza el 1 de octubre, la cosecha de aceituna y la producción de aceite de oliva se situarán en niveles muy bajos por segundo año consecutivo. En consecuencia, la reducción de la oferta en el principal país productor del mundo, que es España, será muy importante e imposible de parchear.

Perogrullada: «Verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla». Pues eso.