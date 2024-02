Planas le pasa el balón a la UE y no concreta medidas para el campo

El malestar de los agricultores españoles apenas se vio apaciguado tras la reunión de ayer entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y Asaja, COAG y UPA. Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias llegaron a un acuerdo el pasado martes para solicitar a Planas soluciones «inmediatas» que aborden los problemas del sector, entre los que destacan el exceso de burocracia y las exigencias medioambientales de Política Agraria Común (PAC), la competencia desleal de las importaciones al no cumplir las exigencias europeas, la sequía, los altos costes de producción y la garantía de precios justos. El titular de Agricultura aseguró que trabajará en las peticiones del sector, pero no concretó medidas y tiró balones a Europa. «Si estamos aquí hoy es porque probablemente la Comisión Europea y la UE no han sido capaces de hacer este diálogo con el sector agrario», señaló al término de la reunión. Un encuentro que le permitió «comprobar que muchos de los temas que en Europa y Francia se discuten, en España los tenemos resueltos», aseguró Planas, haciendo referencia a la Ley de la Cadena Agroalimentaria y a la decisión del Gobierno de mantener la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

El campo, en cambio, suspende al Ejecutivo español en su estrategia para garantizar la supervivencia del sector agrario. «Es cierto que España tiene una Ley de la Cadena Agroalimentaria que Francia no, pero tiene que ser una ley que funcione y no como ahora. No nos vale para nada», critica Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, en declaraciones a LA RAZÓN. En este mismo sentido se expresa Miguel Padilla, secretario general de COAG: «¿Para qué queremos un instrumento que no sirve para nada? Tienen que solucionarse las deficiencias de la ley tanto a nivel estatal como autonómico». «No hay razones para que hoy en día se esté pagando a los agricultores una ridiculez que no llega a los costes de producción, pero que los productos estén en los lineales a precios abusivos para el consumidor», denuncia Padilla.

Además, hay otros problemas cuyas soluciones dependen directamente del Gobierno. «Los costes de producción se han multiplicado, así como los costes salariales que han subido un 54% desde 2018. ¿Quién puede asumirlo si no hay compensaciones en las cotizaciones?», explica Álvarez. Padilla, por su parte, también pone el foco en la sequía y en la cobertura del sistema asegurador agrario, que debe «contar con mayor dotación» y «reestructurarse».

Con respecto a la PAC, el campo reclama una flexibilización de los eco regímenes y menos trámites burocráticos. «Esta PAC, con un absurdo medioambientalismo que no podemos resistir, es la que nos hace que no podamos seguir adelante, hace que el sector esté en la calle ya, la semana que viene y durante todo el mes reivindicando nuestro puesto de trabajo, nuestra profesión y esta agricultura que siempre hemos hecho bien», señaló tras el encuentro el vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebollada. «No puede ser que se nos esté tomando el pelo de esta manera y no podamos vivir dignamente de nuestras explotaciones», añadió.

Lograr un cambio también está en manos de Planas, aunque el ministro ponga el foco en la UE. «Dice que si la Comisión Europea hubiera dialogado y actuado antes, estos problemas no estarían, pero él también es miembro de un Gobierno de la UE y podía haber hecho algo», subraya el secretario general del COAG. «Si la PAC no da un giro de 180 grados, los fines medioambientales no se van a cumplir y sí se van a destruir puestos de trabajo, porque la UE ha estado legislando a espaldas del sector y eso es responsabilidad de todos los que forman parte de los gobiernos comunitarios», apostilla Padilla. Álvarez se suma a las críticas. «Antes esta norma no se podía negociar y ahora resulta que sí, justo cuando se acercan las elecciones al Parlamento Europeo. Él (Luis Planas) ha dado el visto bueno a esta PAC. No es algo que haya escapado a su control. No se pueden echar balones fuera. Si esta PAC y los eco regímenes son malos, adaptémoslos. El diálogo es bueno, pero hay que abordar los problemas y adoptar medidas concretas», reclama el secretario de organización de Asaja.

Ante la falta de soluciones concretas, Asaja, COAG y UPA anunciaron que las manifestaciones y tractoradas previstas para las próximas semanas en todo el territorio español se mantienen en pie. La duración de las protestas dependerá del diálogo con la UE, el Gobierno y las comunidades autónomas para alcanzar soluciones reales, afirmó Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA. El sector pesquero y acuícola español expresó su solidaridad con los agricultores y ganaderos del país y debate si tomar acciones. El campo español llegó al encuentro de ayer tras la tractorada del jueves en Bruselas, donde el descontento del campo tomó las calles de la capital belga. Para aplacar la ira agrícola, el Ejecutivo comunitario tan sólo aseguró que presentará una propuesta para reducir la carga burocrática del campo, pero desoyó otras exigencias como el cese de los acuerdos de libre comercio con países terceros, caso del Mercosur, y la garantía de precios justos.