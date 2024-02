El campo español mantiene su plan de protestas ante la falta de medidas concretas del Gobierno y la UE

El malestar de los agricultores españoles apenas se ha visto apaciguado tras la reunión de este viernes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El sector agrario ha llegado al encuentro tras la tractorada de ayer en Bruselas donde el descontento del campo tomó las calles de la capital belga. El Ejecutivo comunitario tan sólo aseguró que presentará una propuesta para reducir la carga burocrática del campo, pero desoyó otras exigencias como el cese de los acuerdos de libre comercio con países terceros, caso del Mercosur, y la garantía de precios justos. En España, el Gobierno ha seguido una línea similar. Al término del encuentro, las organizaciones agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, han anunciado que las manifestaciones previstas para las próximas semanas en todo el territorio español se mantienen en pie ante la falta de medidas concretas tanto por parte del Gobierno y como de la UE.

Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias llegaron a un acuerdo el pasado martes para solicitar a Planas soluciones "inmediatas" para abordar los problemas del sector entre los que destacan la sequía, los costes de producción, la garantía de precios justos, el exceso de burocracia y las exigencias medioambientales de Política Agraria Común (PAC) y la competencia desleal de las importaciones al no cumplir las exigencias europeas. Planas ha escuchado las peticiones del sector, al que ha calificado como "estratégico", y ha asegurado que el Gobierno trabajará en el ámbito europeo para simplificar la burocracia de la PAC; tratar los riesgos derivados de los acuerdos comerciales y reclamar los mismos estándares a las importaciones; aplicar de forma efectiva la Ley de Cadena Agroalimentaria, con una reunión del Observatorio en la primera quincena de febrero; y reforzar el alcance de los seguros agrarios para paliar el impacto de la sequía. Planas también aprovechó la intervención para condenar los ataques "deplorables e inaceptables" de los agricultores franceses contra los transportistas españoles. No obstante, hasta que estas medidas se concreten y se supriman todos los problemas ligados a la PAC, a la sequía y los precios, el campo no cancelará su plan de manifestaciones y tractoradas.

"Esta PAC, con un absurdo medioambientalismo que no podemos resistir, es la que nos hace que no podamos seguir adelante, hace que el sector esté en la calle ya, la semana que viene y durante todo el mes reivindicando nuestro puesto de trabajo, nuestra profesión y esta agricultura que siempre hemos hecho bien", ha señalado el vicepresidente de Asaja, José Manuel Cebollada, al término de la reunión. "No puede ser que se nos esté tomando el pelo de esta manera y no podamos vivir dignamente de nuestras explotaciones. Sólo pedimos que nos dejen trabajar como lo hemos hecho siempre", ha añadido. Cebollada ha denunciado que el campo se enfrenta a una "tormenta perfecta", con la sequía, precios que no cubren costes y con una PAC que prima el medioambiente al agricultor o ganadero. El vicepresidente de Asaja se ha dirigido a Planas y le ha pedido que vaya de la mano del campo español y reclame cambios urgentes en Bruselas. "Es un momento clave. Tenemos a toda Europa levantada y las elecciones al Parlamento Europeo", ha señalado.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, se ha manifestado en el mismo sentido y ha reclamado un cambio de rumbo en la PAC porque, con su formulación actual, está destruyendo a los agricultores. "Hay una parte importante de la legislación agraria que está hecha a espaldas de la realidad agraria y causa los problemas que estamos teniendo", ha denunciado. Sobre los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, como el Mercosur, Padilla ha insistido en el grave impacto que ocasiona al campo europeo que las importaciones no cumplan los mismos requisitos exhaustivos que los alimentos producidos en la UE y ha insistido en la necesidad de que la Ley de la Cadena Agroalimentaria funcione correctamente para no trabajar a pérdidas. "No hay razones para que hoy en día se estén pagando ciertos alimentos a una ridiculez que no llega a los costes de producción, pero que estén en los lineales a precios abusivos para el consumidor", ha denunciado. Asimismo, ha insistido en la necesidad de compensar a los agricultores que tienen sus explotaciones paradas por la sequía.

Por su parte, Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, ha señalado que la duración de las protestas dependerá del diálogo con la UE, el Gobierno y las comunidades autónomas para alcanzar medidas concretas. Cortiñas ha advertido que los "agricultores y ganaderos sienten desafección" y están sometidos a una "asfixia normativa" que deberá eliminarse en las reuniones de las próximas semanas para modificar el plan estratégico de la PAC.

Por el momento, la Comisión Europea se ha comprometido a presentar en las próximas semanas una fórmula para reducir las cargas administrativas. También ha propuesto que los agricultores no tengan que respetar en 2024 la obligación de dejar ciertas tierras en barbecho si quieren recibir fondos de la PAC, a la que se destina casi un tercio del presupuesto de la Unión Europea (casi 390.000 millones de euros para el período 2023-2027), y aunque se ha prorrogado durante un año más el acuerdo de libre comercio con Ucrania, se han establecido una serie de límites a las importaciones de productos sensibles. En cuanto al cambio en el barbecho, Planas ha advertido que España sólo va a apoyar una propuesta de reforma que beneficie a los agricultores españoles y la actual genera dudas.

A la espera de que las organizaciones agrarias concreten el calendario de manifestaciones, en España el ambiente de protestas sigue más calmado que en otros países, pero ya se han producido concentraciones en León, Zamora, Salamanca y Sevilla en el marco de la llamada revuelta del campo europeo. De cara a la próxima semana, productores españoles y lusos han llegado a un acuerdo para bloquear la frontera entre ambos países el 6 de febrero y los sindicatos agrarios EHNE y ENBA de Vizcaya han convocado una concentración con tractores para el próximo día 9 en Bilbao. Los agricultores portugueses han disuelto esta madrugada gran parte de los cortes de las autovías próximas a la frontera con España tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, pero varias decenas mantienen desde primera hora de este viernes una marcha lenta a las afueras de Lisboa.

Agitación en Europa

En el ámbito europeo, el primer ministro de Bélgica, el liberal Alexander de Croo, pidió hoy a los agricultores que abandonen los bloqueos porque el mensaje que quieren transmitir con sus protestas ya ha sido recibido "tanto a nivel belga como europeo” y el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, tilda de "injusto" el trato de la UE a los agricultores. "No es justo para los agricultores europeos que, mientras Bruselas impone normas que encarecen cada vez más la producción, permita la entrada de productos agrícolas procedentes de países donde estas normas no se aplican", afirmó.

Las propuestas de los diferentes gobiernos no dejan de surgir conforme aumenta la presión en la calle, siendo Francia, que se opone al acuerdo con Mercosur, el país que más lejos está yendo en sus medidas por el recrudecimiento de las protestas en los últimos días. Entre las medidas lanzadas por el Ejecutivo francés figuran varias encaminadas a la "soberanía alimentaria" y otras relativas a evitar supuesta competencia desleal con mercancía extranjera sobre los que se apliquen condiciones más laxas de producción. En este sentido, Francia impedirá la importación de alimentos tratados con pesticidas prohibidos en la UE y también se paralizará la aplicación de una norma que aboga por la reducción paulatina en el uso de pesticidas.