PortAventura busca probadores de montañas rusas: requisitos y cómo inscribirte en el "trabajo de tus sueños"

El ser humano busca la felicidad en todas las facetas de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, aunque en ocasiones los caminos para encontrarla están mal señalizados y llenos de baches. Las aspiraciones que muchos tenían de pequeños, como ser astronautas, futbolistas o médicos, se ven truncadas por el contexto económico y familiar. Perdidos en la rutina del día a día, en ocasiones aparece una oportunidad que nos guía de vuelta a la ruta original. Los amanten de la adrenalina y las emociones tienen la oportunidad de dar un giro a su trayectoria laboral y dedicarse al trabajo de sus sueños: probar montañas rusas, en concreto, las de PortAventura World (Tarragona).

Así lo anuncia la compañía a través de InfoJobs: "¿Eres un/a especialista en adrenalina y diversión? Perfecto! Porque buscamos profesionales de pasárselo muy muy bien en las atracciones de PortAventura World y para intercambiar experiencias con el equipo del resort. Buscamos una persona entusiasta, comunicativa y con pasión por las montañas rusas. Se valorará tener muchas montañas rusas rideadas o afición a las mismas. Si crees que este es el trabajo de tus sueños, ¡apúntate ya!".

Aunque no se trata de un empleo indefinido a jornada completa, puede ser esa oportunidad que muchos necesitan para dar el paso y dar un giro de 180º grados a su carrera. En concreto, este "cool job" consiste en "probar las montañas rusas de PortAventura World e intercambiar propuestas para elevar la experiencia en las atracciones de los parques durante 2 días". El salario no viene especificado, pero lo que si sabemos es que incluye el viaje de ida y vuelta desde tu casa a PortAventura World, alojamiento en uno de los hoteles temáticos del parque, así como una visita a las nuevas oficinas de PortAventura World y un "kit Cool Jobs de InfoJobs". El único requisito es tener bachillerato, ya que no es necesaria experiencia previa.

Ya hay más de 7.000 personas inscritas. Si también quieres probar suerte puedes hacerlo rellenando la oferta del siguiente enlace de Infojobs. Durante el proceso tendrás que responder algunas preguntas como cuántas montañas rusas "has rideado", cuál es la montaña rusa más rápida en PortAventura World o por qué deberías ser elegido. Además, deberás adjuntar el "enlace de alguna foto o vídeo tuyo en un parque de atracciones publicado en alguna de tus redes sociales para ver tu pasión por las montañas rusas".