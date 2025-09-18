El PP presenta un plan económico "alternativo al del Gobierno" que "devuelva el poder adquisitivo a las familias y la ilusión a las empresas"

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha considerado que el PSOE no habría alcanzado un acuerdo con Junts sobre la obligación de las grandes empresas de ofrecer atención al cliente en catalán si no se estuvieran negociando los Presupuestos Generales del Estado de 2026. En un encuentro con los medios, Nadal ha señalado que esta medida "impide al consumidor catalán tener más acceso a bienes y servicios de calidad y de bajo precio" y, por otra parte, añade "costes innecesarios" a las empresas españolas.

Preguntado por la condonación de la deuda autonómica, el dirigente del PP ha insistido en que este es "un término falso y tramposo" y ha rechazado los criterios de reparto, teniendo en cuenta que el Gobierno "premia a aquellas comunidades autónomas que han llevado una política de no cumplimiento de los objetivos fiscales y aquellas que suben los impuestos".

Nadal también se ha referido al cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno esta semana y, aunque ha reconocido que se plantea un "crecimiento importante" para este año, considera que la tasa de desempleo es alta y la inflación está por encima de la de otros países del entorno, además de que "el 90 % de los ciudadanos asegura haber perdido poder adquisitivo".

El Gobierno, a su juicio, está "paralizado, no afronta los problemas, no tiene futuro" y es "incapaz de gestionar los servicios públicos", por lo que ha presentado al PP como "una alternativa" que "devuelva el poder adquisitivo a las familias y la ilusión a las empresas". Para hacerlo ha apostado por "una modernización del país" y un proceso de adelgazamiento de la administración pública y de los gastos innecesarios, además de devolver "parte de la recaudación fiscal a los españoles ante el esfuerzo que han realizado".

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobó el pasado15 de septiembre los nombramientos de cinco nuevos coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal. De esta manera, el Partido Popular refuerza su equipo económico" tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez", manifestaron desde el PP en un comunicado. Así, los nombramientos colocan a Irene Garrido como coordinadora de Economía; Mar Vaquero como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa, y Pymes; Juan Diego Requena como coordinador de Energía y Sostenibilidad; Susana López Ares como coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Javier Thibault Aranda como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.

Este nuevo equipo servirá para poner al PP en modo electoral, máxime cuando, según fuentes populares, hay que tener al partido "engrasado" y "activado" por si hay elecciones generales en cualquier momento. A ello se suman dos citas electorales obligatorias que tendrán lugar en 2026, dado que antes de que acabe marzo deben celebrarse las elecciones en Castilla y León y antes del verano habrá comicios en Andalucía.