Alquilar una vivienda estándar de unos 80 metros cuadrados cuesta ya 1.012 euros al mes de media, según el precio medio del alquiler registrado en junio por Fotocasa. Teniendo en cuenta que el salario medio en España ronda los 2.099 euros, los ciudadanos tendrían que destinar el 48% de su sueldo a pagar el alquiler, un porcentaje que aumenta significativamente para los jóvenes, que con un salario medio de 1.638 euros, tendrían que destinar hasta el 61% de este al pago del alquiler. Ambos casos se alejan de la recomendación de los expertos, que aconsejan no destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda, y dan lugar a que muchos españoles se van obligados a compartir piso.

Como su regulación es distinta a la de un alquiler habitual, la pregunta que algunos inquilinos de estos arrendamientos se plantean es: ¿Me pueden echar de un piso compartido? La respuesta corta es sí, siempre que haya un incumplimiento de contrato. Sin embargo, Fotocasa destaca que "no es obligatorio disponer de un contrato de alquiler para alquilar una habitación, por lo que demostrar un incumplimiento de este no siempre será posible". Según la los artículos 1554 y posteriores del Código Civil, bastará con un pacto expreso entre las partes, ya que este tipo de alquileres no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Por lo tanto, aunque en el pacto expreso quedarán claras las condiciones, demostrar un incumplimiento puede complicarse. Eso sí, el propietario siempre tendrá la potestad de desestimar el contrato cuando lo considere. Es posible que nos echen, por ejemplo, si no pagamos la renta, subarrendamos una habitación sin permiso o no respetamos las normas de convivencia.

"Si has suscrito un contrato de arrendamiento de habitación, en caso de que se incumplan las obligaciones contenidas en el contrato, se podrá instar la resolución del contrato de arrendamiento de habitación, acción que se dirigirá en exclusiva al arrendatario que ha incumplido sus obligaciones contractuales", explica Miriam Nasser, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, en declaraciones a Fotocasa.

Si alquilo un piso con varias personas y todas aparecen en el contrato, el incumplimiento de una de ellas puede ocasionar la resolución del contrato para todos los inquilinos, ya que los derechos y obligaciones son comunes para todos ellos, sin excepción. En el caso de que exista un contrato pero no todos los inquilinos aparezcan en él, el casero también podrá poner fin al contrato de alquiler en su totalidad, lo que también nos afectará, aunque no aparezcamos en él, señala Nasser.