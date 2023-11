¿Qué es el Cyber Monday? Así es como puede aprovechar las ofertas sin sobresaltos

Protagonismo del Black Friday. La temporada de rebajas por excelencia llegó con fuerza el pasado viernes 24 de noviembre, con descuentos que llegaron a superar el 70%, haciendo que fuese casi inevitable no comprar algo para muchos consumidores en nuestro país. No obstante, las ofertas no sólo se quedaron en esta jornada, ya que este lunes 27 de noviembre, tan solo tres días después del “Viernes Negro”, tendrá lugar el famoso Cyber Monday, poniendo el broche final a la fiesta del consumo.

Pero, ¿qué es el Cyber Monday? Este es otro día lleno de descuentos en el comercio online, sobre todo en lo que respecta a los productos electrónicos, por lo que los consumidores tendrán una última oportunidad para adquirir sus productos favoritos o regalos de Navidad adelantados a un precio mucho menor del habitual.

Esta jornada de descuentos se hizo hueco en el calendario comercial de Estados Unidos en el año 2005, fecha señalada que se ha ido extendiendo gradualmente por todo el mundo en los últimos años. Por aquel entonces, muchos estadounidenses no tenían conexión a Internet en sus casas, por ello, las ofertas se desplazaban al lunes para que los ciudadanos pudiesen realizar sus compras desde los ordenadores de la oficina, y, de esta forma, se ampliaban las oportunidades de venta de los comercios electrónicos.

El Cyber Monday se popularizó tres años después de su primera edición debido a una disputa entre las dos grandes compañías comerciales, Walmart y Amazon. Ambos gigantes del comercio experimentaron incrementos en sus ventas online, Walmart vio un aumento del 6%, mientras que Amazon vendió un 21% más, según datos de la consultora Hitwise. Por tanto, ambas empresas incluyeron en su calendario anual esta fecha en su calendario a partir de 2008.

En el caso de España, este lunes cibernético no llegó hasta 2011, aunque acabó consolidándose en el 2015. Pese a que esta moda de ventas online llegó de manera tardía a nuestro país, esta ha ido ganando gran popularidad en los últimos años. En la campaña de 2023 se prevé un incremento del 20% en el gasto online, según datos de Webloyalty. De hecho, las previsiones apuntan a que el ticket medio online alcance los 162 euros durante estas fechas. Además, en lo que respecta al dispositivo preferido para comprar, el móvil es el favorito para un 61,7% de los compradores, por encima del ordenador, que se utiliza en el 36,6% de los casos, o la tableta a la que sólo recurren el 1,7% de los compradores, según el informe de Webloyalty.

Aunque el el Cyber Monday supone una oportunidad para incentivar las ventas por Internet, desde el blog de BBVA comparten una serie de consejos para evitar sobresaltos en esta temporada de rebajas: