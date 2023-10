Así es como puede pagar un recibo por Internet a través de Bizum

Más de 24 millones de personas utilizan a día de hoy la popular aplicación Bizum. Esta herramienta de pago permite a sus usuarios enviar dinero de manera inmediata, haciendo que las personas que lo reciben, tengan una disponibilidad al momento de los fondos en su cuenta corriente habitual. Además de enviar y recibir dinero al instante, los usuarios de Bizum también pueden pagar en comercios online, donar a una ONG o incluso pagar un recibo desde el teléfono móvil.

Varias son las compañías que han activado Bizum como un servicio "rápido y sencillo" para que sus clientes puedan pagar sus recibos a través de esta herramienta. Esta es una opción "muy útil para aquellas personas que no desean tener domiciliados algunos gastos mensuales con el fin de tener un mayor control de sus finanzas", explican desde Bizum.

Pero, ¿cómo se paga un recibo por internet? El sistema es muy parecido al de la compra online. El primer paso será escanear el código QR o acceder a través del enlace que esté disponible en el recibo. Después se deberán introducir el número de teléfono asociado a Bizum y la clave de Bizum en el caso de que la entidad tenga. Por último se tendrá que confirmar la cantidad a pagar, que saldrá por defecto.

No obstante, no solo las compañías ofrecen este sistema de pago, sino que también los ayuntamientos o servicios públicos han incorporado Bizum para pagar impuestos, entre otros. En esta línea, para pagar un recibo del ayuntamiento lo primero será acceder a su página web y escoger el tributo que se tiene que pagar. Después se tendrá que seleccionar Bizum como método de pago y se abrirá una pasarela de pagos de la entidad bancaria donde se tendrá que introducir el número de teléfono y confirmar el pago. No obstante, en este caso será necesario disponer de certificado digital, DNI electrónico o estar registrado en el sistema de identificación Cl@ve PIN para poder acceder al usuario de contribuyente.

En esta línea, la Hacienda Foral de Guipúzcoa incorporó en 2021 Bizum como sistema de pago para que sus residentes puedan pagar sus obligaciones fiscales de forma segura. Asimismo, en Cataluña Bizum también es el gran aliado para pagar hasta 150 euros en impuestos y los alicantinos también pueden abonar sus tributos y tasas municipales con Bizum. "Como conclusión, pagar un recibo por Internet con Bizum es rápido, seguro y, sobre todo, sencillo. Si aún no has explorado todas las posibilidades que ofrece Bizum, te invitamos a hacerlo y a disfrutar de la comodidad de simplificar tus pagos diarios", explican desde la aplicación.