¿Qué pasa si soy de MUFACE y voy a la Seguridad Social?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)está cerca de la desaparición si no se llega a un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras. Se trata de un organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública encargado de prestar asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios públicos en España.

Un millón y medio de personas se benefician de este servicio, al ser parte del funcionariado del Estado. Pero no solo ellos, también lo hacen sus familiares, que están cubiertos por el servicio de MUFACE.

Debido a la incertidumbre en la continuidad de la mutualidad para el año 2025, muchas personas se preguntan si pueden acceder a la Seguridad Social y utilizar la sanidad pública, a pesar de pertenecer a MUFACE.

¿Se puede elegir entre MUFACE y Seguridad Social?

Según la guía de MUFACE, es obligatorio que todos los funcionarios sean parte del mutualismo administrativo, como parte del mecanismo de cobertura del Régimen Especial de Seguridad Social para los funcionarios Civiles del Estado.

Sin embargo, el modelo de asistencia sanitaria de esta mutualidad es mixto, lo que implica que los beneficiados pueden elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada. En caso de acceder por lo privado, serán las aseguradoras DKV, Asisa y Adeslas las encargadas de cubrir los servicios sanitarios. Si por el contario, se desea acceder por lo público, el organismo encargado es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

¿Se puede cambiar de régimen?

Cada año se puede modificar la elección de sanidad que se prefiera. Es decir, si un año he escogido la sanidad privada (MUFACE) se puede cambiar de entidad al año siguiente, en el mes de enero, a través de la Sede Electrónica o en las propias oficinas de MUFACE. También es válido en el caso contrario, es decir, solicitar el cambio de la sanidad pública a la privada.

Diferencias entre MUFACE y Seguridad Social

En la Ley General de Seguridad Social, las funciones de estas dos organizaciones resultan algo difusas y poco esclarecedoras, incluso en algunos apartados, no se llega a identificar los ámbitos que abarcan cada una de ellas estableciendo ciertas lagunas que pueden llevar a confusión.

MUFACE es un organismo público y autónomo que cuenta con el sustento del Ministerio de Hacienda y Función Pública con la Secretaria de Estado como mediadora. Entre sus funciones principales destacan la gestión de las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Sin embargo, la ocupación de este ente reside únicamente entre los funcionarios civiles.

Si es verdad que cuenta con una excepción dentro de los ciudadanos a los que se les aplica su oficio, tanto los cónyuges como los descendientes directos de las personas inscritas pueden formar parte de este registro. Hay que resaltar la exclusión de los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que quedan excluidos del Régimen especial de Muface.

Por el contrario, la Seguridad Social recoge al resto de los ciudadanos españoles que no tienen la posibilidad de acceder al registro de Muface. En general afecta a gran parte de la actividad privada y a los organismos públicos no relacionados con la otra modalidad. Además, no solo se limita a la gestión individual sino que repercute sobre la colectividad de las compañías y sus respectivas contrataciones, entre otras cuestiones.