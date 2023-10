¿Quién paga la factura de las pensiones, la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral?

El querer más y vivir mejor es propio de la condición humana, por lo tanto, nada que alegar. Ahora bien, todo eso cuesta esfuerzo y dinero y hay que saber también si existen recursos suficientes y quién paga la factura. Parece una perogrullada, pero no lo es. Vamos por partes. El acuerdo alcanzado entre el PSOE de Pedro Sánchez y los de Sumar de Yolanda Díaz se traduce así, a bote pronto, en que se [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/reduccion-jornada-laboral-375-horas-quienes-veran-afectados-sus-implicaciones_202310256538d290e8e7a5000140e3d8.html|||trabajarán menos horas,]] por lo que no es descabellado pensar que podríamos encontrarnos ante una merma de la productividad, especialmente si se tiene en cuenta que eso no supondrá menos dinero vía sueldo. ¿Quién no quiere trabajar menos y seguir ganando lo mismo? Bueno, matizo, porque en paralelo se recoge también una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para todos aquellos que lo cobren. Con estas medidas puestas encima de la mesa hacen falta empresarios muy arriesgados y 7f84f467-d055-4514-9ca2-cae636198c40_doubleQuoteCursiveOpen_echados palante” dispuestos a aumentar su actividad y a crear nuevos puestos de trabajo. No veo yo a la mayoría del sector privado dispuesto a 7f84f467-d055-4514-9ca2-cae636198c40_doubleQuoteCursiveOpen_tragar” con todo lo anterior, por lo que los nuevos puestos de trabajo tendrían que venir del sector público, con el consiguiente aumento del gasto, también público. Y, llegados a este punto, me pregunto lo siguiente: ¿cómo pensarán conseguir el pleno empleo si los empresarios van a tener más trabas y costes? Por cierto, que una cosa es Sumar y otra muy diferente, por lo que se ve, Podemos, que cuenta con cinco diputados: ¿soportará el ego de Pablo Iglesias las humillaciones que viene recibiendo?

Luego está lo de las pensiones. Que los pensionistas quieran mantener su poder adquisitivo es lógico. Ahora bien, eso costará más dinero y el sistema público de pensiones no da para tanto, porque el número de jubilados va a seguir aumentando. ¿Quién va a pagar la factura? LA [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/ocde-pide-espana-subir-edad-jubilacion-recortar-pensiones_202310256538f374e8e7a50001413d0c.html|||OCDE echó ayer más leña al fuego]] y dijo que la reforma de las pensiones del año pasado es insuficiente y que se deben recortar algunas prestaciones. Son tan solo algunos ejemplos de lo que está en juego. Solo se me ocurren un par de 7f84f467-d055-4514-9ca2-cae636198c40_doubleQuoteCursiveOpen_soluciones” para pagar la factura: aumento de la deuda y del déficit público e 7f84f467-d055-4514-9ca2-cae636198c40_doubleQuoteCursiveOpen_impuestazo al canto”. Lo dicho: ¿quién paga la factura?