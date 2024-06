¿Quiere vender un piso rápido? Estos son los 8 consejos que debe seguir

Poner el cartel de "Se vende" al hogar que nos ha acompañado durante años y que alberga numerosos recuerdos entre sus cuatro paredes no es una tarea fácil. Decir adiós y vender un piso no es sencillo, no solo por la carga emocional que supone, sino también por la cantidad de tiempo y dinero que se necesita para tramitar los documentos obligatorios, la negociación del precio del inmueble, las visitas de los futuros propietarios y una larga lista de quehaceres.

A pesar de que la mitad de las viviendas tardan menos de tres meses en encontrar un nuevo propietario, desde el portal inmobiliario Fotocasa comparten una serie de consejos para que la venta se cierre de forma rápida:

1. Analizar a los competidores al poner el piso en venta: comparar las características del inmueble con las del resto de propiedades en venta es imprescindible antes de publicar el anuncio en un portal inmobilario, ya que así se podrá conocer en qué rango de precios se encuentra el piso que se quiere vender.

2. Valorar el precio de la vivienda: el factor más importante será el precio para vender un piso rápido. "Haber analizado a la competencia te ayudará a conocer los precios de las viviendas en venta en tu zona que, por el momento no se han vendido, lo que te permitirá calcular el precio de venta al que la demanda podría interesarse por tu piso" , aseguran desde el portal inmobiliario.

3. Crear anuncios llamativos: la calidad del anuncio también es importante para vender el piso de forma rápida. Por tanto, en este se deberán destacar las características más llamativas del inmueble como su ubicación, el tamaño, las comodidades o las zonas exteriores.

4. Tener lista toda la documentación necesaria: el certificado energético, la cédula de habitabilidad o los planos del inmueble son tan solo algunos de los muchos documentos que deberán tener los propietarios en su disposición para cerrar la venta en "tiempo récord".

5. Aplicar mejoras: otra de las opciones para acelerar el proceso de venta del inmueble será llevar a cabo reformas simples para revalorizar el piso como pintar las paredes de tonos neutros, eliminar objetos en mal estado o incluso comprobar que todo funciona correctamente. "Analiza todos los detalles que puedan echar atrás a los potenciales compradores", explican.

6. Subir fotografías de calidad: las fotografías profesionales de la viviendas captarán la atención de un mayor número de compradores , puesto que estas harán que el anuncio destaque entre el resto.

7. Ser flexible al recibir visitas en el inmueble: el vendedor deberá ser accesible con las visitas de los futuros compradores , ya que así se acelerarán las oportunidades de encontrar personas interesadas en la vivienda.

8. Negociar el precio final de venta: cuando los potenciales compradores hagan ofertas de compraventa, el vendedor deberá tener claro su precio mínimo de venta aceptable y estar preparado para su negociación.

Asimismo, dejar la venta del inmueble en manos de profesionales y contar con la ayuda de un agente inmobiliario podrá ahorrar al vendedor hasta 85 horas en trámites. "Te ayudarán a encontrar compradores de forma más rápida, gestionarán todo el proceso de venta y te acompañarán hasta el día de la firma del contrato de compraventa", sentencia el portal inmobiliario.