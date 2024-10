Rainer Zitelmann: «Es más rentable invertir en cosas aburridas que en lo que está de moda»

¿Cuáles son las claves para hacerse rico?

Muchas personas piensan que la clave es comprar acciones o adquirir patrimonio, pero no es así. La clave es el emprendimiento, ser empresario. Las personas más ricas del mundo son emprendedores: Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ... todos son empresarios. Aunque, claro, el emprendimiento tampoco es una garantía; muchos empresarios no tienen éxito.

¿Cómo hacer crecer nuestra riqueza?

Mucha gente no entiende que hay normas diferentes para hacerse rico y para mantener esa riqueza. A menudo se subestima la importancia de esta diferencia. Para hacerse rico, lo más importante es emprender, invertir y enfocarse en inversiones específicas. Pero para mantener la riqueza, la clave es la diversificación. Aquí sí recomendaría invertir en fondos de inversión ETF, que son pasivos y están diversificados a nivel mundial. Para conservar la riqueza, hay que amar el dinero. Por ejemplo, Boris Becker, uno de los mejores jugadores de tenis, acumuló un patrimonio de alrededor de 200 millones de euros y lo perdió todo, incluso fue a la cárcel. En una entrevista, dijo: “Para mí, el dinero nunca fue importante en absoluto”, y, como resultado, el dinero lo abandonó.

Para tener éxito en este mundo, ¿es más importante tener conocimientos financieros, rodearse de gente experta o confiar en nuestro instinto?

Es una combinación de varios factores. Pero si queremos convertirnos en ricos, debemos establecer metas concretas y claras. Cuando decidí que quería ser una persona con altos ingresos, escribí mis objetivos en un papel, y lo hago cada año. Cada Nochevieja, escribo una meta específica; no digo que quiero ser millonario, sino que indico la cantidad que quiero ganar.

¿Le funciona?

A mí me ha funcionado, y no soy el único. Schwarzenegger también lo hace, no solo para objetivos financieros, sino para metas de vida en general. Es uno de los pasos clave para tener éxito.

Aconseja gestionar las inversiones por cuenta propia y no dejarlas en manos de terceros. ¿Es un consejo válido para todos?

Sí, es un consejo para todos. Por ejemplo, hoy en día, dejar nuestra pensión en manos del Gobierno es un error, porque no garantiza que recibiremos lo suficiente. Tenemos que ser responsables de nuestro propio dinero. Incluso cuando vamos al banco, ellos buscan vendernos productos que les generen ganancias. Algunas ideas pueden ser buenas, pero otras no lo son. Es fundamental entender nuestras finanzas. Si no dedicamos tiempo a aprender, será difícil manejarlas en el futuro. No se trata solo de ser rico, sino de mantener una vida digna en la vejez. Delegar tareas es válido, pero si no entendemos el proceso, es mejor no hacerlo. Imagina que le dices a alguien que quieres delegar la tarea de encontrar pareja; nadie lo haría. Lo mismo ocurre con el dinero: debemos tener suficiente conocimiento para tomar decisiones por nosotros mismos.

¿Diría, por tanto, que es mejor guardar el dinero debajo del colchón que dejarlo en manos de los bancos?

No, y tampoco recomiendo pedir grandes cantidades de dinero a los bancos. Cuando tengo dinero que me sobra, lo invierto en bienes inmuebles o en instrumentos seguros, como bonos del Estado a corto plazo. No confío mucho en los bancos porque pueden quebrar. Por eso diversifico: invierto en acciones, patrimonio, fondos ETF y bonos a corto plazo. No debemos poner todos los huevos en una sola cesta.

¿Cuáles son las principales trampas en las que uno cae cuando busca hacerse rico?

Si queremos hacernos ricos, lo primero que diría es que no lo haremos delante de un ordenador, con cosas como el bitcoin, que solo lleva a perder dinero. Lo mejor es crear tu propia empresa, incluso mientras tienes un trabajo fijo. Ese fue mi caso: trabajaba como periodista y, paralelamente, monté mi empresa. Una vez que generé más dinero, dejé mi empleo. Un error común es seguir las modas, que a largo plazo garantizan pérdidas. Es más probable hacer una buena inversión en algo aburrido.

¿Para hacerse rico hay que vivir por debajo de nuestras posibilidades?

Por supuesto. La única forma es ahorrar. Si lo gastamos todo, es imposible hacerse rico. Yo, por ejemplo, me he llegado a gastar más de 80.000 euros en un fin de semana, pero luego soy de los que no cambia de reloj o de coche.

Por eso muchos ricos son “agarrados”, ¿no?

Es importante encontrar un equilibrio. Hay personas tan cuidadosas con el dinero que parecen pobres, y otras que lo gastan todo para presumir, son lo que se dice nuevos ricos. Lo he visto mucho en chinos y rusos. Hay que encontrar el punto medio y saber cuándo gastar.

¿Se tarda mucho tiempo en hacerse rico?

La paciencia es fundamental, no solo para hacerse rico, sino para alcanzar cualquier objetivo vital. Yo estimo un tiempo de diez años. Todos los objetivos requieren tiempo, a menos que estés en el sector tecnológico. Por eso, combino mis metas con un horizonte temporal de diez años.

¿Hay que renunciar a la vida personal para hacerse rico?

En absoluto. Yo nunca he renunciado a hacer lo que me gusta, y ninguna novia me ha dicho que no paso suficiente tiempo con ella.