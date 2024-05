Reacciones a la OPA hostil de BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell: Gobierno, empresas, comunidades y sindicatos

La decisión del BBVA de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil para hacerse con la totalidad del Banco Sabadell ha generado todo tipo de reacciones, desde la oposición del Gobierno y las regiones afectadas por la operación, a la preocupación por los consumidores y la concentración bancaria, pasando por la defensa de la libertad de las empresas y accionistas para operar sin la intervención del Estado. La oferta se ha hecho al mismo precio al que la semana pasada propuso sin éxito un acuerdo amistoso (una acción de nueva emisión de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell) y se ha vuelto a encontrar con el rechazo del Sabadell a la OPA hostil, de la que en España existen muy pocos precedentes y que, según coinciden en destacar los analistas, muy raramente acaban en buen puerto.

BBVA estima que cerrar la OPA de carácter hostil sobre el 100% del capital de Banco Sabadell le llevaría entre seis y ocho meses, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, mientras que la fusión por absorción se completaría a mediados de 2025. Según ha explicado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ante analistas, recabar las autorizaciones necesarias y realizar la junta de accionistas llevaría unos seis meses y ocho meses. A partir de ahí, el banco lanzaría propiamente la OPA sobre Sabadell, que se extendería un máximo de 70 días. Si la oferta tiene éxito, una vez que BBVA asuma el control del consejo de Sabadell, se presentaría una oferta de fusión para aprobarla. En este paso, necesitarían la autorización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, lo que sumaría otros seis meses. De esta forma, la fusión se completaría a mediados de 2025. A continuación puede consultar todas las reacciones al anuncio.

El BBVA desvela el interés de grandes accionistas del Sabadell por la oferta de compra

El BBVA he desvelado este jueves el interés de accionistas del Banco Sabadell, "algunos bastante importantes", para que se lleve a cabo una operación de fusión entre las dos entidades, lo que les ha animado a presentar una oferta pública. Durante una conferencia con analistas, el presidente del BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, han insistido en que el Banco Sabadell es más interesante ahora que hace tres años y medio, cuando hubo un primer intento fallido de fusión. Ambos han ensalzado la mejora del banco catalán, tanto de sus resultados como de su rentabilidad y solvencia, y consideran que una integración con el BBVA daría lugar a un grupo más fuerte, una buena noticia para todos, tanto accionistas como la sociedad.

El Banco Sabadell se enfrenta a la OPA hostil de BBVA con un capital atomizado y sin accionista de control, lo que dificulta su capacidad para reunir a un grupo significativo de inversores que se resistan a una operación no deseada, a la que se oponen tanto el Gobierno como los ejecutivos catalán y valenciano. El Sabadell ya ha rechazado en dos ocasiones un acercamiento amistoso del banco con sede en Madrid, la primera en 2020 y la segunda el pasado lunes, y se enfrenta ahora a un escenario en el que son los accionistas quienes deben decidir si aceptan la última propuesta del banco, idéntica a la que puso sobre la mesa del consejo de administración la pasada semana.

Sabadell rechaza de nuevo la compra por parte de BBVA

El Banco Sabadell ha remitido este jueves a la posición que comunicó el pasado lunes de rechazo de la oferta de fusión por parte de BBVA, ante la OPA hostil lanzada hoy por el banco vasco. El pasado lunes, Sabadell comunicó que rechazaba la propuesta "no solicitada, indicativa y condicionada" de fusión planteada por BBVA seis días antes al afirmar que "infravalora significativamente" el banco y sus perspectivas de crecimiento. Entonces, la entidad de origen catalán comunicó que el consejo "confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la estrategia de Banco Sabadell como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas".

BBVA se desploma en Bolsa mientras Banco Sabadell repunta

El BBVA se desploma en torno a un 6% en la sesión bursátil de este jueves tras lanzar la OPA hostil sobre la totalidad del Sabadell que, por su parte, sube casi un 4%.

Los analistas desconfían en que la OPA tenga éxito

Los analistas desconfían en que la OPA hostil tenga éxito, al contemplar las mismas condiciones que la propuesta de absorción que presentó el banco dirigido por Carlos Torres el pasado 30 de abril y que fue rechazada por la entidad catalana. Diego Morín, de IG, recuerda que tras un primer intento de BBVA de hacerse con el Sabadell "la posibilidad de lanzar una opa hostil estaba sobre la mesa". Sin embargo, explica, su éxito provoca dudas, ya que la oferta de BBVA no ha cambiado (canje de acciones) y la prima ofrecida se irá modificando a la vez que los títulos de BBVA bajen en bolsa (hoy más del 5%). Por su parte, los expertos de Bankinter se muestran más contundentes y no creen que la operación salga adelante, ya que la OPA presenta las mismas condiciones ya ofrecidas. Desde Renta4, sus analistas consideran que al precio propuesto, "la oferta no es atractiva", y aseguran que ellos no acudirían a la opa .Mientras, desde XTB, el experto Javier Cabrera, cree que las dificultades a las que se enfrenta la opa serían la concentración de mercado y el riesgo regulatorio.

El Gobierno rechaza la operación y asegura que tiene la última palabra

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que "el Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar" la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, aunque no ha detallado los mecanismos de los que dispone para frenar dicha operación. Palabras del también ministro de Comercio y Empresa en una entrevista en 24 horas, donde ha reiterado que el Ejecutivo rechaza esta operación "tanto en la forma como en el fondo" por los efectos "lesivos" que puede tener.

En una entrevista en TV3, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, también ha rechazado la OPA. "Ojalá no prospere", ha manifestado. Illa ha explicado que se opone a la operación porque, entre otros motivos, no quiere que en Cataluña se pierda poder de decisión en el sector bancario. "Estoy en contra, no lo veo. No es un mecanismo frecuente y su mismo nombre, hostil, ya indica que no vamos por buen camino", ha señalado el candidato. Ha expresado asimismo su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo que podría suponer la operación, a la vez que ha advertido de la posible falta de competencia y la "excesiva concentración".

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alertado de que la OPA va a tener "efectos muy perniciosos" en la economía y en el mercado laboral. Sumar volvió a instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a "actuar" para "poner límites" al intento de absorción del BBVA sobre el Banco Sabadell. Fuentes de Sumar en el Ejecutivo reiteraron que "este movimiento de concentración bancaria", a su juicio, "liquidaría en la práctica el Banco Sabadell" y tendría "unos efectos muy perniciosos en nuestra economía porque va a perjudicar y mucho el empleo y la economía de las familias generando aún más oligopolio y exclusión financiera".

BBVA cree que el Gobierno apreciará la OPA cuando se aclaren los términos

El presidente de BBVA, Carlos Torres, cree que el Gobierno terminará por apreciar la OPA hostil sobre Sabadell, una vez se vean "claros" todos los términos de la operación. Torres ha indicado que ahora mismo España vive un momento de "mucha politización", con las elecciones catalanas este mismo domingo, pero ha confiado en que el Gobierno apreciará el valor de la operación. En una conferencia ante analistas para explicar el anuncio de la OPA, Torres ha defendido que la transacción crea un banco que mejorará el apoyo que da a la sociedad a través del crédito, que crea valor para la economía y generará más resultados, lo que redundará en una "base fiscal mayor" para España. "Es bueno para el país tener un banco tan fuerte que pueda operar en el mercado europeo y global y el Gobierno va a apreciar, seguro, el valor de esta transacción una vez que las cosas se vean más claras", ha manifestado.

BBVA asegura que la postura preliminar del BCE es favorable a la fusión

En la misma conferencia con analistas e inversores, el presidente de BBVA ha asegurado que la opinión preliminar del Banco Central Europeo (BCE) es "favorable" a la fusión que ha propuesto con Banco Sabadell y que se ha materializado como una oferta pública de adquisición (OPA) hostil. En todo caso, ha recordado que todavía no han recibido el visto bueno del BCE y que tienen que seguir el proceso formal, como en cualquier otra operación. "Pero parece que es una opinión favorable", ha indicado.

Reynés (Naturgy) dice que lo importante es la estructura de la compañía

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, considera que la estructura accionarial de una compañía debe ser "compatible" con la visión estratégica de su equipo directivo. "El rol de los propietarios en una empresa es el primer rol. El empresario es propietario. Por lo tanto, se hagan opas o no se hagan opas, se vendan o se compren empresas, lo importante es que la estructura accionarial de una compañía sea compatible con la visión estratégica, con los plazos de ejecución y que además esto tenga compatibilidad con el sector en donde operan", ha afirmado durante su intervención en el V Foro Internacional de 'Expansión'.

Abanca descarta efectos relevantes en los precios

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha descartado este jueves que una operación de concentración bancaria como la OPA hostil que BBVA ha lanzado sobre el Sabadell tenga efectos relevantes en materia de precios para el consumidor. Durante su participación en el V foro internacional organizado por el diario Expansión, Escotet ha rechazado que de concluir con éxito la OPA de BBVA los consumidores vean incrementos de precios en hipotecas, precios de créditos al consumo y otros productos financieros. "Niego la mayor", ha dicho Escotet, que ha calificado de "antiguo" el argumento de que con menos entidades se resienta la oferta.

La CEOE pide al Gobierno que deja a las empresas trabajar y a los accionistas decidir

En el marco del "V Foro Internacional Expansión", el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recordado que ambas entidades son socias de la CEOE y ha pedido "respeto por las decisiones que quieran tomar desde el ámbito privado", en tanto que al Gobierno -que ha rechazado la operación- le ha reclamado que deje "a las empresas trabajar y a los accionistas decidir".

Cepyme dice que las empresas "son mayores de edad" y pueden tomar sus decisiones

El presidente de la patronal de las pymes Cepyme, Gerardo Cuerva, ha dicho que las empresas son "mayores de edad" y que deben ser sus accionistas, su propietario, quienes tomen las decisiones de futuro de la misma. "El primer problema", ha señalado, es que el Gobierno no cuenta con presupuestos generales del Estado para 2024 y "eso no son cuestiones banales", sino que es algo que, de hecho, cualquier empresa debe tener para poder manejarse. "Y sin embargo, luego queremos intervenir en los sistemas económicos", ha criticado Cuerva.

Foment dice que las pymes catalanas serían las grandes perdedoras de la OPA

Foment del Treball ha asegurado que las grandes perdedoras de la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, de prosperar, serían las pymes catalanas y, por tanto, las empresas españolas, ya que muchas pequeñas y medianas empresas quedarían "huérfanas de financiación". La patronal catalana se ratifica así en las declaraciones que ha hecho desde que se conociese la oferta lanzada por el BBVA para fusionarse con el Sabadell, ya que Foment respaldó la decisión del consejo de administración del banco catalán de rechazarla. Para Foment, el crecimiento de concentraciones financieras se tendría que hacer en Europa y no en España.

CC OO muestra preocupación y pide regular

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha mostrado este jueves su "máxima preocupación" ante la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell y ha pedido regular la competencia en el sector financiero para evitar que se convierta en un oligopolio. Asimismo, ha mostrado su preocupación por las posibles consecuencias laborales de la operación, en un momento en que "hace falta más gente trabajando en los bancos", ha afirmado a los medios de comunicación antes de intervenir en una jornada sobre negociación colectiva.

La Generalitat se opone y hará lo posible para que no se autorice

La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, ha expresado este jueves su rechazo a la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, ha pedido que las autoridades de la competencia y europeas no la avalen y ha dicho que la Generalitat hará "todo lo posible" para que no se autorice. En declaraciones a RAC-1, Mas ha alertado de que esta adquisición por parte de BBVA sería "mala por diversos motivos", entre ellos una reducción "drástica de la competencia", por la "destrucción de empleos" que supondría y por la "pérdida de poder económico" de Cataluña que comportaría. Sin el Sabadell, Cataluña tendría "el nivel de concentración bancaria más alto de toda Europa", ha dicho la consellera, que ha añadido que "a día de hoy el nivel de concentración bancario actual solo lo supera Chipre".

Puigdemont ve una estrategia para "liquidar" los bancos catalanes

El candidato de JxCat a la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que la OPA hostil del BBVA contra el Banco Sabadell responde a una "estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana" que está en marcha "desde hace tiempo" y que perjudica "a los usuarios y al país". "La OPA hostil contra el Banco Sabadell se tiene que contestar con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón", ha afirmado este jueves en un mensaje en X.

Mazón (C. Valenciana) rechaza de plano la OPA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho este jueves estar "absolutamente en contra" de la decisión de BBVA de plantear una OPA hostil a Banco Sabadell, y ha apelado a la sociedad valenciana a reaccionar para lograr que no se culmine. "Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia", ha aseverado Mazón, quien también ha considerado que va "en contra" de la provincia de Alicante -en cuya capital se halla la sede social del banco-, de la Comunitat Valenciana y del consumidor. A juicio de Mazón, esta OPA "no tiene ningún sentido, no aporta absolutamente nada nuevo". Además de rechazar su contenido, ha reprochado que se haya optado por unas formas "absolutamente soberbias e intolerables".

Asufin pide a CNMC y Economía garantizar servicio bancario frente a la concentración

La asociación de usuarios financieros Asufin ha apelado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y al Ministerio de Economía para que velen por los derechos de los consumidores ante la concentración de entidades bancarias y ha pedido que estos servicios sean declarados de interés general. "La concentración bancaria nos aboca, irremediable, a la exclusión financiera por el cierre de entidades duplicadas. La desbancarización del territorio es la cara B del proceso de la reestructuración bancaria a la que asistimos y que hereda la acaecida en la anterior crisis financiera de la década pasada", ha afirmado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.