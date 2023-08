La renta de los españoles crece un 1,3% y supera la media de la OCDE en el primer trimestre

Los ingresos reales de las familias españolas se incrementaron un 1,3% en el primer trimestre de 2023 respecto a los tres meses previos, un aumento por encima de la media del 0,9% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según determina su último informe. De esta forma, nuestro país encadena el segundo aumento consecutivo, después del crecimiento del 4,53% del trimestre anterior y deja atrás la disminución del 4,14% del primer trimestre de 2022.

En el conjunto de la OCDE, los ingresos reales disponibles de los hogares aumentaron un 0,9% en el primer trimestre, después del avance del 0,22% registrado en los tres meses anteriores. De esta forma se acumulan tres trimestres consecutivos en positivo y la mayor subida registrada desde el primer trimestre de 2021, cuando los ingresos de las familias se vieron impulsados por los programas de asistencia relacionados con la pandemia.

A pesar del aumento general de los ingresos reales, este fue desigual entre los países de la OCDE. De los 21 países para los que se dispone de datos, 11 aumentaron sus ingresos, mientras que diez registraron una caída. Italia registró el mayor aumento de los ingresos reales de los hogares en el primer trimestre de 2023 (3,3%), ya que el crecimiento de los precios de la energía se suavizó tras el repunte del trimestre anterior. En Estados Unidos, los ingresos reales de los hogares se incrementaron un 1,7% debido a una disminución de los impuestos pagaderos en el primer trimestre de 2023 tras un aumento de salarios, el aplazamiento del pago de los impuestos de 2020 y las fuertes ganancias de capital.

Polonia experimentó un fuerte crecimiento tanto del PIB real per cápita (3,9%) como de los ingresos reales de los hogares (3,5%). También se registraron grandes aumentos de la renta real per cápita de los hogares en Dinamarca (4,3%), Bélgica (4,1%) y los Países Bajos (2,6%). No obstante, la peor evolución se registró en Chequia (-5,3%) y en Canadá (-2,2%), esta última por unas transferencias públicas a los hogares inferiores a las del trimestre anterior, en el que se efectuaron pagos extraordinarios por el coste de la vida.