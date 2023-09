Repsol carga contra la nueva movilidad: "Se está haciendo para ricos"

El equilibrio entre transición energética y precios al alcance de todos los ciudadanos no pasa por demonizar el gas, ni por imponer una fiscalidad voraz, ni por crear una movilidad para ricos, han denunciado los consejeros delegados de Iberdrola, Endesa y Repsol durante unas jornadas del Campus de la Fundación FAES.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha alertado de que el sector de la automoción está amenazado por una serie de medidas de transición energética "absolutamente incorrectas" y ha añadido que se está haciendo "una movilidad para ricos, que gran parte de la población no puede pagar". Imaz ha explicado que el conductor de un coche diésel que viaja de la localidad de Móstoles a la cercana Madrid no tiene en la actualidad ninguna ayuda para renovar su vehículo de combustible, a no ser que compre un eléctrico, cuyo precio es mayor.

Según Imaz, si se dieran ayudas para sustituir vehículos de combustible antiguos por nuevos de esa tecnología, que contaminan menos, se reactivaría la industria automovilística española, la segunda de la UE en producción, y, además, sería "socialmente más progresivo" que lo que ocurre ahora, en que se transfieren rentas de las clases bajas a las altas, que son las que se pueden comprar un coche eléctrico y acceder a sus ayudas. Asimismo ha criticado que el litro de biocombustible sólo cuesta 30 céntimos más que el diésel en las estaciones de servicio de Repsol, algo que no ocurriría si no pagara el mismo Impuesto de Hidrocarburos que el diésel general.

En materia energética, Imaz ha asegurado que es "una aberración" que en España exista una Ley de Clima que prohíba la exploración y producción de gas. Durante su intervención Imaz ha apuntado que España "necesita gas" y es un ejercicio de "hipocresía" que se esté importando desde otros países para dar imagen de "sostenibles", cuando la emisión de dióxido de carbono (CO2) y metano es la misma y mayor si se tiene en cuenta las emisiones de su transporte para traerlo a España. "Limpiamos nuestras conciencias, decimos que somos sostenibles, estamos dañando nuestra competitividad industrial y a su vez estamos aumentando las emisiones de CO2 en el mundo", ha añadido.

Por ello, el consejero delegado de Repsol ha pedido realizar una transición de manera "inteligente" y no desde la "ideología". Imaz achaca el aumento de los precios del gas y del petróleo no sólo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, sino también al "radicalismo prohibicionista", que "presiona" a los inversores y provoca que acaben abandonando sus proyectos, generando un aumento en los precios. Por ello, ha pedido no provocar una disrupción en la demanda que provoque un aumento en los precios de la energía y aprovechar las fuertes endógenas que hay en Europa. "En Europa estábamos produciendo prácticamente hace 25 años el mismo gas que posteriormente hemos importado de Rusia", ha añadido Imaz.

En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que España es el país europeo que más gas ruso consume "con diferencia" y ha destacado la importancia del precio de esta materia prima para la sociedad. Aunque la descarbonización de la economía sigue siendo uno de los principales objetivos de las empresas, cuando llega la crisis de Rusia los ciudadanos "lo que quieren son precios" y las empresas se plantean es no seguir adelante con proyectos que nos son rentables.

Ponencia dedicada a la Transición energética en el Campus FAES 2023 Ricardo Rubio EUROPAPRESS

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha resaltado que el gas tiene el problema del precio y de la producción, dos aspectos en los que España no tiene control dado que el país es un "mero tomador de precios". Ruiz-Tagle insiste en la necesidad de lograr abaratar precios pero sin renunciar a avanzar en la descarbonización a pesar de que sea un proceso "caro". Por otro lado, ha opinado que si Europa quiere ser la "capital del mundo" del hidrógeno verde, tiene que "correr" porque, según ha advertido, otras regiones del mundo, como América Latina, China, Australia o el sur de África está "despertando".

Así, el directivo ha instado a que en la Unión Europea (UE) se fomente la inversión a través de un marco regulatorio estable y un "pacto de tranquilidad impositiva". Ruiz-Tagle abogó por revertir la actual política de aumento de impuestos a las energéticas en la UE y en España, “absolutamente equivocada”. “Es tremendamente peligroso usar la fiscalidad como caja recaudadora para conseguir recursos”, añadió el ejecutivo de Iberdrola, que advirtió del “error garrafal” de detraer dinero para la inversión por esas exigencias tributarias, mientras otros países como Estados Unidos estimulan la inversión con una mejor fiscalidad y menos trabas a los permisos.

En cuanto a España, el consejero delegado de Endesa no cree que la regulación que actualmente existe en España esté preparada para todo lo que hay que hacer para llevar a cabo la transición energética. Bogas ha dicho que no puede ser que se dejen de importar combustibles fósiles para pasar a importar tecnología para las renovables, y que la oportunidad que supone la transición energética tiene que ser para desarrollar industria en España. Además, ha señalado que se puede avanzar en hidrógeno verde y en combustibles más descarbonizados, pero si no se actúa en la red eléctrica, habrá un cuello de botella "tremendo".