El Roomba que lo hace TODO está a precio mínimo: 54% de descuento

Siempre quise un robot que me ahorrara barrer y fregar, pero no quería gastar demasiado. Hasta que encontré este con un 54% de descuento por solo 138,70 euros, y te digo que es lo mejor que me ha pasado en casa.

iRobot Roomba Combo Essential (antes 299€, hoy 138,70€)

Tiene un sistema de limpieza en 4 fases, que aspira con potencia y friega en una pasada, mientras su cepillo especial se mete por bordes y rincones donde yo nunca llego. Lo mejor es que no tienes que hacer nada: lo controlas desde el móvil con la app iRobot Home o simplemente le hablas a Alexa o Google Assistant.

Me sorprendió que, nada más sacarlo de la caja, estaba listo en minutos. Pulsé un botón y se puso a trabajar como si conociera mi casa de toda la vida. Va moviéndose en líneas ordenadas, esquivando muebles y evitando escaleras. Además, cuando se queda sin batería, él solito vuelve a su base para recargarse.

Otra cosa que me encantó es su diseño fino y elegante, porque se mete debajo de camas y sofás sin esfuerzo. Y no solo aspira: su función de fregado es una pasada. La mopa se mantiene húmeda de forma constante gracias a una microbomba, y puedes elegir entre 3 niveles de agua dependiendo de lo sucio que esté el suelo. Eso sí, el paño es lavable y reutilizable hasta 30 veces, así que olvídate de gastar en recambios a cada rato.

Sinceramente, no esperaba tanto por tan poco. Me ha ahorrado horas de limpieza y estrés. Y sabiendo que está rebajado a 138,70 euros con el 54% de descuento, creo que es una oportunidad que no hay que dejar escapar.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.