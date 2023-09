Ryanair abrirá un centro de formación de pilotos y TCP en Madrid

Ryanair aumenta su apuesta por España, tanto a nivel operativo como de inversión. La compañía "low cost" irlandesa, líder del mercado europeo por pasajeros transportados, ha anunciado hoy la apertura de un centro de formación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El centro, en el que invertirá unos 100 millones de euros y que contará con seis simuladores del Boeing 737, estará destinado en principio a la formación de pilotos y tripulantes de cabina (TCP) de la propia Ryanair, aunque la compañía no descarta alquilar espacio para que otras aerolíneas lo empleen para sus propias formaciones, según ha explicado Eddie Wilson, consejero delegado de la compañía irlandesa, que ha presentado hoy en Madrid la escuela.

Los trabajos para la construcción del centro comenzarán de inmediato y Ryanair calcula que, por la experiencia que tienen en instalaciones similares de las que ya disponen en otros países, estará operativo en un plazo de un año y medio o dos años, según ha asegurado Wilson. La compañía ya dispone de centros de este tipo en Dublín, Londres, Milán y East Midlands. También están construyendo otro en la ciudada polaca de Cracovia.

Mercado importante

Wilson ha explicado que la compañía ha escogido Madrid para realizar esta inversión debido a que España es uno de los principales mercados de la compañía y porque el aeropuerto de Barajas resulta de fácil acceso para sus futuras tripulaciones. Ryanair dispone de 545 rutas en el país con las que transporta a 54 millones de pasajeros. Su negocio genera 300.000 empleos en el país y contribuye con 14.600 millones de euros al PIB español.

El consejero delegado de Ryanair ha aprovechado la presentación de este centro para anunciar también que, el próximo invierno, mejorarán su oferta de asientos tanto en España en general como en Madrid en particular. A nivel país, lo harán entre un 7% y un 8%, mientras que en el caso de España, será de un 11%. España, como ha explicado Wilson, no se verá afectada por el retraso en la entrega de varios aviones Boeing que la aerolínea anunció ayer, por lo que sus planes de crecimiento no se verán trastocados. En cualquier caso, Wilson ha asegurado que se trata de un "inconveniente manejable" debido a que esperan recibir los aparatos para tenerlos disponibles para la campaña de verano que viene.