Ryanair anula 88 vuelos este lunes y martes desde Bélgica por una huelga de pilotos

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha cancelado 88 vuelos con salida o destino al aeropuerto de Charleroi (al sur de Bruselas) este lunes y martes a causa de una huelga de pilotos, que denuncian sus condiciones de trabajo y en particular problemas con los tiempos de descanso. El aeropuerto de Charleroi ha detallado en su página web los vuelos que no podrán salir ni llegar a lo largo de estos dos días, entre los que se encuentran 22 que unen esa localidad belga con ciudades españolas. En concreto, se ven afectadas rutas a Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Gerona, Málaga, Castellón, Santander y Asturias.

Otras ciudades de origen o destino afectadas por la huelga de los pilotos en este puente de la Asunción son Lisboa, Roma, Venecia (Italia), Marsella y Perpiñán (Francia), Varsovia, Helsinki, Tetuán (Marruecos) o Rabat. Según los sindicatos convocantes de la huelga, esta nueva protesta es consecuencia de "la intransigencia de la dirección de Ryanair".

Los pilotos con base en Charleroi denuncian en particular que no se respetan los tiempos de descanso, y piden a la aerolínea irlandesa recuperar el nivel salarial previo a la pandemia del coronavirus en 2020. Ya realizaron dos huelgas anteriormente en los fines de semana del 15 y 16 de julio, que obligó a cancelar 120 vuelos, y del 29 y 30 de julio, que suspendió hasta 96. Pese a los numerosos encuentros celebrados hasta la fecha entre sindicatos y la dirección de la aerolínea irlandesa, aún no se ha dado con una solución. Según los sindicatos, Ryanair sigue cambiando los horarios y descansos de los pilotos, en contra de un convenio colectivo de trabajo vigente.