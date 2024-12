Sánchez lleva la deuda pública a otro récord histórico: 1,636 billones hasta septiembre

No hay freno para el agujero público. La deuda de las Administraciones españolas marcó un nuevo récord en el tercer trimestre al superar los 1,636 billones de euros, 10.053 millones más que en el segundo trimestre -con un repunte del 0,6%- y 57.304 millones más que en el mismo periodo de 2023 -un 3,6% superior-, aunque el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el PIB cayera hasta el 104,4%, nueve décimas menos que en el trimestre anterior y tres puntos menos que hace un año.

Así determina el Banco de España según el Protocolo de Déficit Excesivo, que vuelve a colocar a la administración central como la gran culpable del engordamiento de este agujero, tras acumular en septiembre una deuda récord de 1,5 billones de euros, un 96% del PIB, tras sumar 19.293 millones con respecto al trimestre anterior, lo que representa un alza interanual del 4,7%.

Por contra, las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento en 4.297 millones, hasta los 333.177 millones, el 21,3 % del PIB, con un aumento interanual del 2,4%. La deuda subió en términos absolutos en diez regiones respecto al tercer trimestre del año pasado (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana) y bajó en las siete restantes (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco). En concreto, Cataluña (88.917 millones de euros), Comunidad Valenciana (59.498 millones), Andalucía (39.842 millones) y Madrid (36.915 millones) siguen concentrando en el tercer trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población. No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 40,4%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Murcia (30,7%), Castilla-La Mancha (30,3%) y Cataluña (29,9%).

Las corporaciones locales lo hicieron en 412 millones, hasta los 23.111, un 1,5 % del PIB y un 0,6% menos que el saldo registrado un año antes. Los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes acumularon una deuda de 5.375 millones de euros entre julio y septiembre, 288 millones más que en el mismo trimestre del año anterior. Madrid, con una deuda de 2.047 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 1.316 millones, y Zaragoza, con 572 millones, aunque en ratio por habitante no se alcanza la misma situación y aleja al consistorio madrileño hacia puestos medios.

En cuanto al saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social, este se situó en 116.000 millones, el 7,4% del PIB, con un crecimiento interanual del 9,4%. El incremento en valores absolutos se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario, aunque, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas. Pero eso no oculta que el sistema social sigue siendo deficitario al no poder cubrir el gasto de las pensiones.

Respecto a la deuda sobre el PIB, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a una senda descendente de la deuda pública en los próximos años. En el tercer trimestre se ha situado en el 104,4%, pero en el plan fiscal estructural a medio plazo, remitido el mes pasado a Bruselas, el Gobierno prevé que la ratio de deuda sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, casi dos puntos por debajo. Su objetivo es llegar al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.