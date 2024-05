Sánchez pide ayuda a los empresarios que ningunea para reforzar su “democracia”

¡Y fue Pedro Sánchez y pidió ayuda a los empresarios familiares, a los que viene ninguneando, para reforzar la democracia en España! Podía haber comenzado la columna con “un erase una vez”, como si se tratase de un cuento, pero no, sucedió en la realidad, durante el acto de clausura de la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar, acto en el que llevaba sin participar desde hace un quinquenio. Y en ese foro no se cortó un pelo y dijo lo citado anteriormente, mientras su Gobierno, instituciones y empresas que tienen relación con el mismo, acumulan denuncias por prácticas que no resultan muy presentables desde el punto de vista democrático.

Un ejemplo son los varapalos judiciales que ha cosechado el Fiscal General del Estado durante los dos últimos días. Y ahí sigue, sin dimitir y contando con el apoyo de La Moncloa. Otro ejemplo: Sánchez y sus huestes han entrado a saco en RTVE, y así podría seguir con una lista interminable de casos en los que el barniz democrático brilla precisamente por su ausencia. Y es que el asalto a las instituciones públicas y empresas de todo tipo es una de las constantes del “régimen sanchista”. En las últimas horas hemos conocido que el candidato gubernamental para ocupar un codiciado sillón en el Consejo de Administración de Telefónica es un intimo de Pedro, de nombre Carlos Ocaña, coautor del libro “La nueva diplomacia económica española” junto al presidente del Gobierno. Y justo unas horas después de conocerse este desembarco en el Ibex, el actual inquilino de La Moncloa hizo ese llamamiento a las empresas familiares para reforzar la democracia y reivindicó que es necesario “un Estado fuerte”, justo lo contrario de lo que defienden las empresas familiares. Estas tienen casi dos millones de personas en plantilla y una facturación conjunta de 171.000 millones de euros, lo que representa casi el 25% del PIB según sus datos. Otro dato a tener en cuenta: el Gobierno acaba de sacar adelante la reforma del paro sin contar con la CEOE , la organización que representa a los empresarios. Y no es la primera vez que esto sucede. En resumidas cuentas, Pedro Sánchez sigue vestido con la capa de defensor de la democracia, aunque más bien habría que precisar de “su democracia”.