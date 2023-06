Los inspectores de Trabajo suspenden la huelga hasta que haya un Gobierno "serio"

Inesperado final para la primera huelga indefinida en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Los sindicatos convocantes (CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y UPIT) han decidido poner fin a esta movilización por la "politización" e "instrumentalización" realizada por parte del Gobierno, que "ha jugado con nosotros y nos ha mentido hasta el último momento, por lo que ya no es un interlocutor válido ni serio para negociar. Por eso, ponemos fin a la huelga hasta que haya un Gobierno con el sentarse y negociar la aprobación definitiva de los acuerdos firmados en 2021".

Los sindicatos se han concentrado ante la sede de Función Pública para exigir de nuevo al Gobierno el cumplimiento del Plan Estratégico para la ITSS, así como el compromiso de abril de 2022 de poner en marcha de manera inmediata la reforma de la Inspección de Trabajo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pendiente. Los funcionarios, que han lanzado proclamas contra las ministras Yolanda Díaz y María Jesús Montero y las han acusado de "boicotear la huelga con mentiras", han justificado el fin del paro porque "el Gobierno nos ha instrumentalizado, nos ha utilizado con fines partidistas y nos ha querido meter en medio de una guerra de acusaciones políticas", ha denunciado Ana Ercoreca, presidenta del SITSS.

Las organizaciones sindicales han acusado directamente a Montero de "maniobrar" para que no se produjera la reunión de Comisión Interterritorial de Retribuciones (CECIR), el órgano que debía decidir la aprobación de sus demandas -como la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), y cambiar la fecha de este mes para "que la huelga ya no tuviera ningún sentido, al no tener un interlocutor con el que negociar". Fuentes de Función Pública negaron este extremo y aseguraron que se trataba de una reunión ordinaria "en la que no estaba prevista tomar ninguna decisión en lo relacionado con la Inspección", además de especificar que este organismo decide de forma autónoma cuándo se reúne.

La huelga ya había sufrido un varapalo al borrarse Comisiones Obreras a última hora de la convocatoria precisamente por algunas de las razones que finalmente han dinamitado la huelga: por la "politización que se estaba haciendo de las reivindicaciones del organismo" y porque "ahora mismo, no existe un interlocutor válido que pueda negociar, por lo que la huelga no tenía sentido". Ahora, la plantilla tendrá que esperar a que se conforme un nuevo Gobierno tras el 23-J para lograr que se apruebe el Plan Estratégico y la RPT, aprobadas en Consejo de Ministros hace ya dos años y que sigue pendiente de ejecución.