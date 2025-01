Última hora del estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, en directo: parte médico y reacciones

Amor Romeira, que desde que se dio a conocer como concursante de reality televisivo, ha encontrado acomodo en la televisión, está dando ejemplo de discreción y prudencia. No es fácil para ninguno de amigos mediáticos de Anabel Pantoja, que se ven acosados constantemente por los micrófonos y cámaras. Menos aún para ella, que no se caracteriza por hablar con cautela. Tratándose de amistad, no cabe ningún reproche. Amor se ha mantenido estos días como uno de los principales apoyos de la sobrina de Isabel Pantoja, siempre prudente y obrando con sumo cuidado para proteger la intimidad que necesitan los padres de Alma. La mejor muestra de cariño es el abrazo a Merchi, la madre de Anabel, en los alrededores del hospital.

Amor Romeira acude a ver a Anabel Pantoja un día más Europa Press