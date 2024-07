Skoda presenta una oferta a Talgo para fusionar ambas compañías para contrarrestar la OPA de Magyar Vagon

La húngara Magyar Vagon tendrá finalmente, tal y como pretendía el Gobierno, competencia para hacerse con Talgo. El fabricante español de trenes ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido de la checa Skoda Transportation una propuesta de “combinación de negocios y de integración industrial”.

Talgo ha explicado que al no contener una oferta económica, la sociedad, con el fin de poder valorar ulteriores pasos, ha solicitado a Skoda información detallada de la propuesta y, en concreto, que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de la sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por GanzMavag Europe Zrt en la OPA anunciada el pasado 7 de marzo y si ésta se satisfaría en efectivo, y que explique sus actuales capacidades industriales y financieras.

Desde que GanzMavag, un consorcio controlado por Magyar Vagon, anunciase su intención de hacerse con Talgo, el Gobierno ha estado maniobrando para encontrar una alternativa a la oferta húngara para neutralizarla. Como ha explicado en varias ocasiones el ministro de Transportes, Óscar Puente, el Ejecutivo recela de las posibles conexiones que la compañía húngara pueda tener con Rusia dado que algunos de sus directivos, empezando por su cabeza visible, Andras Tombor; tienen lazos pasados con el presidente magiar Victor Orban, hombre próximo a Vladimir Putin.

Skoda era una de estas opciones que se habían barajado en las últimas semanas como posible alternativa después de que la preferida por el Gobierno, CriteriaCaixa, se enfrentase a las propias reservas del "holding" inversor de La Caixa. Criteria no ha llegado en ningún momento a rechazar de plano la operación, pero siempre la ha condicionado a encontrar un socio industrial dado su desconocimiento del sector ferroviario que se dio por hecho podía ser la propia Skoda.

Aunque semanas atrás algunas fuentes daban por hecho que la opción de Skoda había perdido fuerza ante el alejamiento de Criteria de la operación, LA RAZÓN informó de que la alternativa checa para contrarrestar la OPA de GanzMavag seguía muy viva y que las conversaciones entre ambas firmas eran constantes.

Oferta débil

La propia GanzMavag trató hace un par de semanas de restar opciones a Skoda. En un encuentro con medios en Madrid, Tombor aseguró que "Skoda solía ser un actor importante, pero ahora la empresa está en pérdidas y esto no hace que sea un candidato fuerte con el que colaborar. Es una marca fantástica, pero no se acerca a Talgo. No veo el valor que podría aportar en una colaboración con Talgo. Considero que nuestra oferta es fuerte y tiene sentido, y no veo que esta lógica se pudiera aplicar en absoluto en su caso"

Desde el consorcio húngaro también deslizaron que la checa no tiene ahora mismo capacidad industrial ociosa, por lo que no solucionaría uno de los principales problemas de Talgo, cuya cartera de pedidos, con más de 4.000 millones de euros, está en máximos y tiene serias opciones de seguir subiendo y necesita de forma imperiosa más capacidad productiva.

Skoda Transportation se dedica fundamentalmente a la fabricación de trenes eléctricos autopropulsados de uno o dos pisos, así como locomotoras, pero todo ello para servicios regionales y de proximidad. Su integración con Talgo alumbraría un grupo que abarcaría todos los segmentos ferroviarios dado que la española está enfocada en la producción de trenes de alta velocidad y larga distancia.