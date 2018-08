Sólo un 16,5% de las viudas se beneficiará de la subida del Gobierno

La subida de las pensiones de viudedad, recogida en la Ley de Presupuestos Generales del PP y asumida por el PSOE, beneficiará a 390.693 personas, apenas el 16,55% de las viudas que perciben la prestación, según anunció ayer el Ministerio de Trabajo. La pensión media por viudedad que reúne los requisitos de mejora ha pasado de 753,97 euros a 811,97 euros, un incremento del 7,69%, pero sólo podrán acceder a ella los pensionistas con 65 o más años, que no perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no obtengan otros ingresos por encima de 7.347,99 euros anuales. Estos requisitos dejan fuera a casi 2 millones de viudas, el 83,45% de las personas que cobran esta prestación.

El perfil medio de la persona beneficiada por la mejora de la prestación por viudedad es una mujer, de entre 86 y 90 años de edad. Los hombres sólo suponen el 1,1% de las pensiones actualizadas. Por grupo de edad, el segundo tramo más afectado es el de las mayores de 90 años, que representa el 25,09% del total. Las nuevas cuantías estarán incluidas en las nóminas de agosto, que se cobrarán en el primer día laborable de septiembre.

La medida incrementa el porcentaje aplicable a la base reguladora de su prestación, sobre la que se calcula la pensión, del 52% al 56%. Esta mejora de las pensiones de viudedad está basada en la ley sobre actualización, adecuación y modernización de la Seguridad Social de 2011, ideada para aplicar una subida gradual hasta el 60%, pero se aplazó durante siete años. Está previsto que para el 1 de enero de 2019 se complete el incremento del porcentaje hasta el 60% de la base reguladora, lo que provocará un aumento del gasto anual de 405,2 millones de euros en el próximo ejercicio.

Este incremento de la base se aplica también a otras 478.568 pensiones, pero no van a notar la subida en su nómina mensual. Se trata de las que reciben un complemento a mínimos, que se cobra cuando la prestación por viudedad no llega al mínimo establecido por la ley. La nómina de estas personas no aumentará porque se ha reducido el complemento a mínimos en la misma proporción en que ha aumentado el importe por el incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora del 52% al 56%.