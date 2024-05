Sonoro fracaso en la política de vivienda

La retirada de la Ley del Suelo es mucho más que una mera anécdota. Es la demostración palparía de la incapacidad del gobierno para sacar adelante su política de vivienda. No la quieren pactar con nadie, y acaban teniendo que olvidarse de cuanto habían dicho en las consecutivas confrontaciones electorales. Ya de por sí cargadas de propuestas contradictorias. El Plan Vivienda de Sánchez era fabuloso (con f de fábula). Primero fueron 100.000 pisos sociales, después 20.000, más tarde 50.000 y al final otros 43.000, sumando en total 93.000.La realidad es que, pese a tanta promesa mediática, en seis años de gobierno no han hecho nada. Apenas prometer. ¿Alguien se acuerda del compromiso de la Sareb? Fracasó antes de comenzar. Los pisos del Banco Malo están en estado lamentable. No los pudieron vender porque nadie los quiere y para ponerlos a disposición de las personas necesitadas había que invertir mucho en reformarlos. Amén de que están mayoritariamente en lugares insospechados, la mayor parte de las veces en zonas rurales, de playa o de montaña.

La Ley del Suelo era necesaria para tratar de dar estabilidad al mercado de vivienda pública. El problema es que cuando no se quiere negociar nada con terceros, los 120 diputados de Sánchez no dan para mucho. Lo normal sería que, a la vista de la oposición de sus naturales socios, Sánchez intentara sacarla adelante acordándola con el PP. Pero de eso ni hablar. El Partido Popular les da grima. Sólo quieren que Núñez Feijóo de la orden de apoyar sin preguntar. Y así no hay manera. En serio.