Chupa Chups que detectan el colesterol en niños

El 20% de la población pediátrica padece colesterol, una enfermedad hereditaria que no presenta síntomas. Su diagnóstico a tiempo es importante para prevenir consecuencias negativas para la salud cardiovascular. Pero la mayoría de las veces el diagnóstico llega tarde, cuando el paciente es mayor de edad y se somete a su primera analítica, puesto que lo más frecuente es que a los niños no se les realice este tipo de pruebas, a no ser que sea necesario.

Para hacer frente a esta situación Diana Ballart, junto a Roger García y Lorena Toda idearon The Smart Lollipop, un dispositivo médico, basado en un caramelo inteligente, que diagnostica enfermedades a través de una muestra de saliva. La piruleta recolecta la muestra y la limpia de impurezas para realizar test de diagnóstico o seguimiento de patologías. The Smart Lollipop también cuenta con un biosensor que, conectado a un lector óptico, digitaliza la respuesta a una plataforma online para los equipos médicos y los pacientes. La empresa que cuenta ya con 7 empleados se encuentra en el parque tecnológico y científico de la Universidad de Gerona.

El producto está en estos momentos en fase de desarrollo y con validaciones clínicas, explica Diana Ballart. El año que viene empezarán con el proceso de certificaciones y esperan salir al mercado con el primer producto en 2025.

La primera línea del producto está enfocada a la hipercolesterolemia, pero habrá una segunda línea dirigida a diagnosticar la celiaquía. «Nuestra estrategia es ir sacando la mayor cantidad de diagnósticos diferentes», explica Diana. The Smart Lollipop nació en 2017 y en 2021 recibió su primera subvención pública. Luego llegó un ronda de financiación de 340.000 euros liderada por Ship2bVentures, un fondo de inversión que solo invierte en temas de salud y medioambiente con impacto positivo. También Torres Quevedo les acaba de conceder una subvención pública y otra de Neotec. En 2022 esta startup fue finalista de los eAwards España de NTT DATA FOUNDATION y en 2023 recibió el premio Mejor Iniciativa Empresarial 2023 de AIJEC (asociación de jóvenes empresarios de Cataluña).

Genengine es otra startup que ayuda a profesionales sanitarios en la toma de decisiones frente a enfermedades de base genética. Fundada por los hermanos Medina, Ana y Daniel, ha desarrollado una herramienta que conjuga inteligencia artificial (IA) con una extensa base de datos en continua actualización que reduce en hasta tres años el diagnóstico de enfermedades raras, lo que ahorra tiempo a pacientes y médicos y reduce gastos al sistema sanitario.

Hay más de 7.000 enfermedades diferentes y complejas y los médicos se enfrentan a un gran reto. El funcionamiento de la herramienta de Genengine es sencillo: se introducen los datos básicos del paciente con sus síntomas y signos y la aplicación ayuda con preguntas y sugerencias inteligentes a la descripción de la sintomatología. En muy pocos segundos se obtiene una lista de diagnósticos candidatos ordenados por ranking. «Hemos validado nuestra herramienta en hospitales públicos con datos del histórico del paciente y hemos conseguido aumentar el éxito de diagnóstico de un 32% a un 80% en la segunda consulta del paciente y de un 62% a un 90% en la tercera consulta», explica Ana Medina. Genengine también fue finalista de los Awards España de NTT DATA FOUNDATION de 2023.

Por otro lado, la startup Momentum Analytics y la ONG Grupo ABD Asociación Bienestar y Desarrollo no han querido olvidar a los mayores y han desarrollado un dispositivo móvil con IA dirigido a personas con dependencia. Funciona solo con la voz, sin botones ni pantalla táctil y permite realizar gestiones como pedir cita con el médico, o hacer una videollamada. El proyecto se llama ATENEA y es una colaboración público-privada. La fase actual del proyecto está subvencionada con un presupuesto de 2.300.000 euros por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Cataluña en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU.

Según explica el CEO de MomentumAnalytics, Albert Isern, los asistentes de voz del mercado actuales (Siri, Alexa o Google nest) son de propósito generalista. En cambio, ATENEA es un asistente de voz personalizado a las necesidades básicas de los usuarios, autenticándolos con biometría por voz para, entre otras cosas, pedir cita previa al médico o conocer el extracto bancario. “La propia IA hace la conexión a los servicios online, como “Mi Salud”, una personalización que va más allá de los asistentes de voz del mercado”.