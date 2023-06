Safe Creative crea la declaración responsable de la creatividad frente a la Inteligencia Artificial

La Comisión Europea quiere que las plataformas digitales inscritas al código europeo de buenas prácticas comiencen a identificar y señalar de manera inmediata el contenido generado por IA que circule en dichas plataformas.

Antes de que esta recomendación se convierta en obligación, Safe Creative ha lanzado un servicio que permite a los autores declarar qué tanto por ciento de su obra está desarrollada con este tipo de herramientas. Bajo el nombre de declaración responsable de la creatividad, Safe Creative asegura que este servicio aumenta la transparencia y la fiabilidad ante la información mostrada en fotografías, artículos y obras divulgativas al incorporar la declaración responsable del autor inscrita en un registro de propiedad intelectual.

Se trata de una declaración que puede usar cualquier persona. Según nos explica Juan Palacio, CEO y confundador de Safe Creative, la generación y descarga de etiquetas es gratuita y se puede realizar de forma simple en una dirección web. “Si adicionalmente se desea registrar la declaración para reforzar la confiabilidad, es necesario ser usuario de Safe Creative, sin que suponga un coste adicional a la cuota de usuario actual”, añade.

Además, Palacio relata que mostrar la declaración de creatividad a través de una etiqueta “proporciona un funcionamiento sencillo e intuitivo. Para descargar la etiqueta adecuada a cada obra o contenido basta con indicar la opción correspondiente al proceso con el que se ha realizado: humano, asistido por IA o realizado por IA, y si el contenido es real o ficción”. Dicha etiqueta se puede emplear directamente sin registrar la declaración de creatividad. En este caso, una vez descargada, “el responsable de la publicación puede incorporarla para mostrar de forma visual e intuitiva la información declarada de la naturaleza creativa y veracidad”, detalla.

También se puede mostrar como información registrada, en cuyo caso “incorpora el código y enlace al registro, que permite comprobar si el contenido publicado con la etiqueta corresponde con el que se ha inscrito en el registro, y da mayor trazabilidad a una posible confirmación de la identidad de la persona que realiza la declaración”.

Verificación

Cuando le preguntamos si alguien verifica que el autor no miente cuando hace esta declaración de que en su obra no han intervenido herramientas de IA, el CEO de Safe Creative asegura que la finalidad del registro no es la verificación de la autoría o porcentaje de la misma que se declara, sino “la fijación de la responsabilidad al inscribir la declaración en un sistema que por su tecnología (extracción de huellas criptográficas, sellado de tiempo e inscripción en la cadena de bloques) garantiza la fecha, hora y contenido. Siempre se ha podido mentir en cuanto a la autoría de una obra, por eso es importante tener constancia de cuál es la manifestación responsable de la autoría de la misma o de su contenido: para tener un criterio de qué normativa de derechos y limitaciones de uso, copia y distribución le son aplicables según sea una obra humana o no, y por supuesto como base para posibles reclamaciones de responsabilidad al registrante”.

Juan Palacio, CEO y confundador de Safe Creative Safe Creative

Adelantarse a la normativa

El reto es que esta herramienta permita identificar los contenidos en los que participa la IA, sobre todo para poder ajustarse a lo que podría acabar siendo, en 2026, una normativa europea de obligado cumplimiento. “La declaración responsable de la creatividad ha sido diseñada para resolver dos grandes retos que plantea la IA generativa. Por un lado, favorecer el uso ético y legal de contenidos generados por IA. Estos son útiles para autores y artistas, pero emplearlos para difundir noticias falsas o desinformación es preocupante y generalmente ilegal", explica Juan Palacio, para quien "es fundamental diferenciar los usos legítimos y creativos de estos contenidos, de los socialmente perversos". Por otra parte, "nuestra solución permite determinar la atribución de autoría y los derechos aplicables a las obras, lo que contribuye a resolver otro problema: la dificultad para determinar si una obra es una creación humana o no y, en consecuencia, si está sujeta a derechos y limitaciones de uso copia y distribución en determinadas legislaciones”.

Cabe señalar que esta iniciativa se puso en marcha el pasado mes de mayo, un tiempo en el que se han solicitado más de 10.000 etiquetas para diferentes trabajos. “Estimamos que, tanto quienes están usando la IA de manera lícita, como quienes no la están usando en modo alguno, van a estar interesados en establecer por todos los mecanismos posibles cuáles son los términos en los que quieren que sus obras sean usadas”, sentencia.