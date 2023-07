Xartec Salut fomenta nueve spin off en el área de HealthTech

Xartec Salut, la red en tecnologías de la salud liderada por el Centro de Investigación de Ingeniería Biomédica de la Universitat Politècnica de Catalunya, está fomentado la creación de nueve spin off en el área de HealthTech. Para ello, se ofrece capacitación, coaching y desarrollo de capacidades para los futuros fundadores de estas spin-off.

En 2023 se han seleccionado 9 proyectos enmarcados en sectores como las tecnologías de la salud, la Inteligencia Artificial, la salud mental, biomateriales, nutrigenómica, sistemas de bioingeniería, telerehabilitación, softwares y plataformas digitales.

Cabe señalar que en las fases de creación de la spin-off, la principal complicación es “la negociación de los acuerdos iniciales y la captación de capital semilla para poder comenzar con la actividad. El personal científico que impulsa los proyectos suele carecer de formación previa en negocio y esto dificulta estos pasos iniciales”, tal y como explica Alberto Rodríguez Cañada, promotor de la red Xartec Salut.

A través de un programa de 8 horas estructurado mediante sesiones cortas y específicas, alineadas a las necesidades de los líderes del proyecto, Xartec Salut lleva a cabo formación y mentoring a cada uno de estos 13 líderes en materias transversales, como emprendimiento, habilidades de comunicación, desarrollo empresarial (identificación de cliente objetivo, elaboración de estrategia de lanzamiento al mercado, etc.). “Las oficinas de transferencia participan dando este soporte inicial, pero el objetivo de los programas que ofrecemos es aportar formación complementaria a los promotores de los proyectos para facilitar el proceso de creación de la compañía disminuyendo los riesgos iniciales”, añade Rodríguez Cañada.

Entrando más en detalle, este responsable explica a esta redacción que la mentorización se realiza a través de píldoras o sesiones formativas lideradas por expertos en algún sector específico “que permiten de forma general proveer de conocimientos básicos en aspectos de negocio a los investigadores de la red. En los programas de mentorización se identifican áreas específicas donde se provee de una formación más personalizada para las necesidades del grupo”.

Emprender en salud

La HealthTech Spin-Off Summer School es una de las iniciativas que tiene Xartec Salut para fomentar el emprendimiento en el sector de las tecnologías de la salud. “El impacto de este tipo de programas es indudable y, por nuestra experiencia, tras la constitución de 7 spin-off en los tres últimos años por parte de participantes de iniciativas como “Incubation Training” o “Entrepreneurship Academy”, queda patente la necesidad de formar al personal científico para acelerar la llegada de las ideas al mercado”, explica Alberto Rodríguez Cañada, promotor de la red Xartec Salut.

“Estos programas formativos han demostrado ser un catalizador eficaz para la transferencia de tecnología en el campo de la salud, al proporcionar a los investigadores y personal sanitario con perfil más técnico las habilidades y conocimientos necesarios para llevar sus proyectos más allá del laboratorio. De esta forma, estamos contribuyendo directamente a la transferencia de nuevos productos y servicios al mercado”, añadió.

Además, este experto explica a La Razón que el facilitar una spin-off de los centros universitarios “permite a los investigadores continuar con el desarrollo de su tecnología más allá del entorno académico en un entorno más dinámico y que permite acelerar notablemente el avance del proyecto. Permite que la investigación generada en la universidad tenga un retorno a la sociedad”.

Proyectos presentes y pasados

Los proyectos seleccionados en el programa provienen de 5 instituciones universitarias de Cataluña, como son la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Oberta Catalunya (UOC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A la hora de seleccionar qué proyectos se incluyen se tiene en cuenta “la expertise interna y la asesoría de agentes externos, y se basa en criterios que nos permite elegir a los proyectos con mayor necesidad y con gran innovación”, según Rodríguez Cañada.

Xartec Salut Socialnius

Las líneas de investigación más relevantes, y seleccionadas para encaminarse hasta su desarrollo como spin-off, atienden, por ejemplo, al desarrollo de un sistema de fármacos para el tratamiento del cáncer pancreático, el desarrollo de un sistema para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes, la creación de una plataforma tecnológica para la investigación y validación de compuestos de la industria cosmética, el uso de técnicas de neuromodulación no invasivas para el tratamiento de trastornos mentales, el desarrollo de una herramienta de telerehabilitación o la implementación de un sistema de auditoría de algoritmos de inteligencia artificial, entre otros.

En valoraciones del responsable de esta red, el éxito de este tipo de formación “queda probado por la experiencia anterior con formatos parecidos como la “Incubation Training” o al “Entrepreneurship Academy”. De las 7 spin-offs constituidas en los últimos años y que contaban con el soporte de Xartec Salut, sus líderes tuvieron la oportunidad de ampliar su formación y conocimiento y adquirir “tips” que les prepararon a la hora del salto al mercado”.

Además, detalla que el modelo de transferencia de tecnología del CREB (Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica, entidad que lidera Xartec Salut), ha dado lugar a la creación de empresas como son ABLE Human Motion, centrada en el desarrollo de exoesqueletos para la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares y Beyond You (anteriormente Exheus), centrada en el desarrollo y comercialización de una solución que usa Inteligencia Artificial para analizar la expresión génica (ARN) para determinar qué está pasando en cualquier cuerpo en un momento concreto. “Ambas transfieren al mercado tecnologías médicas y a día de hoy se posicionan dentro de los startups con más potencial y proyección del ecosistema HealthTech catalán”, detalla.