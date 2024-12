Talgo considera que Renfe incumpliría el contrato si le retiene pagos por la primera multa de 116 millones por el retraso en la entrega de los Avril

Talgo considera que si Renfe le retiene pagos por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad S106, los conocidos como Avril, podría incurrir en un incumplimiento de contrato. Así se lo ha transmitido el fabricante de material ferroviario a los trabajadores en una reciente reunión.

El pasado 5 de diciembre, se dio a conocer que Renfe, después de meses de negociaciones entre ambas partes que terminaron sin acuerdo, ya había ejecutado la primera de las multas que le impuso a Talgo por incumplir los plazos de entrega de los trenes Avril por un montante inicial de 116 millones de euros -hay una segunda por valor de 50 millones de euros-. Esta primera reclamación supone la ejecución de la penalización recogida según la operadora en el contrato firmado por las dos compañías y está respaldada por un informe jurídico que señala que la ferroviaria pública está obligada a ejecutar esas penalizaciones.

Sin embargo, desde Talgo, que ya rechazó la multa porque la considera improcedente; han trasladado que Renfe no puede retener pagos por entrega de material para compensar la citada sanción ya que, según interpreta el fabricante, de hacerlo incurriría en un incumplimiento del contrato. Es más, si se ejecutase la citada retención de pagos, Talgo interpondrá la reclamación pertinente.

A pesar de estar convencida de lo improcedente de la actuación de Renfe, desde Talgo están, no obstante, valorando con auditores, abogados y asesores la necesidad de hacer una provisión de fondos por si finalmente tuvieran que hacer frente a la sanción. El posible impacto de su pago en las cuentas del fabricante de trenes se produciría en el momento en que tuvieran que desembolsar los fondos, según ha explicado la compañía.

Sidenor

La sanción de Renfe se ha activado en medio de la negociación entre los principales accionistas de Talgo y Sidenor para el desembarco del grupo industrial vasco en el capital del fabricante de trenes. Sidenor, que ofrece adquirir el 29,9% de Talgo, actualmente en manos de Trilantic, a un precio de 4 euros por acción, ha tenido acceso a información sobre el fabricante de trenes hace tan solo una semana, después de que el acuerdo de confidencialidad se firmara hace casi dos meses, el pasado 16 de octubre. El precio, inferior a los 5 euros que ofreció en su vetada OPA el consorcio húngaro Ganz Magav Europe, ha sido por ahora rechazado por Trilantic, lo que no parece haber inquietado a Sidenor. La empresa vasca ha trasladado que la operación de Talgo no es vital para su negocio y que, si a los accionistas del fabricante no les convence, la retirarán.

Desde el Gobierno vasco, que apoya la entrada de Sidenor -Talgo tiene una fábrica en Álava, consideran que las diferencias entre las dos partes no son insalvables por lo que mantiene la "esperanza" de que se llegue a un acuerdo, según dijo el miércoles la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena.

El Ejecutivo vasco ha mostrado su predisposición a apoyar la operación, si fuera necesario, a través de su fondo Finkatuk. Pero también ha sostenido que, de hacerlo, exigirá el traslado de la sede social de Talgo al País Vasco. A este respecto, la dirección del fabricante ha trasladado a los trabajadores que sobre este punto que se trata de elucubraciones pero que, en caso de se produjera el traslado, no afectaría al funcionamiento de las fábricas.