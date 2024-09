La reclamación de 166 millones de euros de Renfe a Talgo por el retraso en la entrega de los Avril, camino de la vía judicial

Renfe y Talgo parecen abocados a una batalla judicial a cuenta del problemático modelo S-106, el conocido como Avril. El fabricante comenzó a suministrar estos trenes a la operadora pública ferroviaria el pasado mes de abril, con más de dos años de retraso. Una demora que llevó a Renfe a reclamar en un primer momento una indemnización de 116 millones de euros, cantidad que elevó después, en una carta dirigida al fabricante en marzo pasado, a los 166,6 millones, al sumar 50 millones más por el lucro cesante derivado de esas demoras. En la misiva, Renfe añadió una tercera penalización de 80.000 euros diarios a partir del 1 de abril.

Desde que Renfe presentó la reclamación, ambas partes han estado negociando en busca de una solución que, de momento, no ha llegado y que podría derivar en un enfrentamiento judicial dado que, como han confirmado fuentes de la operadora, la fase de conciliación ha terminado sin acuerdo. No obstante, desde Renfe apuntan a que, de momento, no se ha presentado demanda alguna.

Los Avril se han convertido en una pesadilla para Renfe desde que fueron estrenados el pasado 21 de mayo. Su entrada en servicio comercial estuvo jalonada de muchas críticas por aspectos tales como sus vibraciones y su cuestionable insonorización. Pero los problemas realmente graves llegaron después, con más de 500 incidencias hasta agosto, provocando en algunos momentos que la mitad de las unidades entregadas -11 de 22- estuvieran fuera de servicio. En agosto, por ejemplo, un 80% de los Avril que habían circulado en ese mes registraron demoras, frente a un 25 % de la media del parque de Renfe.

Dudas sobre el modelo

Desde el propio Ministerio de Transportes se ha llegado incluso a cuestionar la idoneidad de la adquisición de estas unidades. Óscar Puente llegó a calificar de arriesgada la decisión dado que, cuando se compró, el Avril era sólo un proyecto del que no había ninguna unidad construida.

En 2016, Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones de euros la construcción de 30 trenes de alta velocidad, 15 de ellos de ancho variable -que pueden circular por vía convencional y estándar-, importe que se eleva a 1.491 millones incluido el mantenimiento de los mismos. Los trenes debían haber sido entregados inicialmente a partir de enero de 2021 para entrar en servicio aquel verano en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias, aunque, tras varias modificaciones solicitadas por Renfe, la fecha pasó a julio de 2022 aunque, finalmente, no fueron entregados hasta el pasado mes de abril.