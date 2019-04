“Tendremos un Aston Martin de cero emisiones”

Tiene una visión diferente del negocio del automóvil y, quizá por ello, ha obtenido éxito profesional dentro y fuera de nuestras fronteras. Su visión del negocio es la de compartir el éxito con su red de concesionarios, a los que quiere ver ganar dinero para que así vendan mejor su producto y mejoren su cifra de negocios. Es un planteamiento simple y claro, pero no frecuente en la industria del motor a pesar de que muchos afirman que lo hacen. Enrique Lorenzana lo demostró como director comercial de Maserati en España. Una marca elitista a la que, en menos de un lustro, logró colocar en el mercado con unas cifras de crecimiento exponenciales y logró elevar la facturación de 4,5 a 38 millones. Fue esta tarjeta de presentación la que hizo que los dirigentes de Aston Martin se fijaran en él para dirigir las operaciones comerciales en toda Europa. Lleva en este puesto un año y, pese a la crisis de ventas que sufre el Viejo Continente, su gestión presenta importantes saldos positivos.

–¿La actual crisis de ventas no afecta a los supercoches de lujo y deportivos?

–A nosotros no nos está afectando esta disminución de las ventas, ya que hemos comenzado el año con un incremento del 25% respecto al primer trimestre del año pasado. Y es un crecimiento general en todos los mercados. Creo que ello es debido al momento por el que está pasando la marca, ya que no hay ahora ninguna marca de lujo que tenga un momento de producto como tiene ahora Aston Martin. Nadie tiene una gama como la nuestra, que demuestra la fuerza que tenemos. Lo pudimos ver en el pasado salón de Ginebra con los modelos de motor central, ingeniería en la que antes no habíamos estado. El «Second Century Plan», que incluye el lanzamiento de siete coches en siete años, y que ya se está llevando a cabo. Ya hemos lanzado los tres primeros coches de este proyecto, que son el DB8, el Vantage y el DBS. Este año lanzamos el DBX, que es nuestro todocamino, el año que viene llegará el coche con motor central y completaremos nuestro plan de innovación con el lanzamiento del Lagonda, que representará dentro del grupo la línea de coches de lujo con propulsión eléctrica. La parte eléctrica de Aston Martin la va a desarrollar Lagonda, que renacerá como marca. Con estos dos últimos modelos de Lagonda habremos completado los siete coches de nuestro programa de lanzamiento, lo que demuestra nuestra potencia y el mercado responde a ello positivamente en las ventas.

–¿Un SUV no va en contra de la tradición de Aston

Martin?

–Hay que ser muy pragmático y la realidad es que este es un terreno en el que nunca habíamos entrado, como tampoco habíamos fabricado coches de motor central y el mercado vemos que lo está demandando. Nos debemos adaptar a lo que piden nuestros clientes y vemos que los competidores de marcas de lujo que han lanzado un todocamino lo están vendiendo bien. No podemos perder esa oportunidad. Además, con el DBX podremos acceder más fácilmente al público femenino, al que hasta ahora tenemos muy poco acceso.

–¿Cómo será el nuevo Aston Martin Lagonda eléctrico?

–Por el momento, lo único que puedo decir es que será un coche de cero emisiones. Estamos estudiando diferentes posibilidades y con el rápido desarrollo de las tecnologías no podemos saber donde va a terminar este proceso. Elegiremos la mejor solución. No sabemos si el futuro va a ser eléctrico... a lo mejor se termina utilizando el hidrógeno. Si que puedo decir que tendremos, con la marca Lagonda, un coche de lujo con carrocería de cuatro puertas y cero emisiones con la tecnología más avanzada.

–¿No se puede descartar ninguna tecnología?

–Claro que no. Quien tuvo la ocurrencia de decir que los diésel tenían los días contados, consiguió frenar el mercado. Y es más grave porque cualquiera que conozca este sector, aunque sea superficialmente, sabe que al diésel le queda mucho recorrido.

–Los fabricantes de coches de lujo están haciendo cada vez modelos más exclusivos...

–Los modelos especiales son una oportunidad para generar beneficios para la compañía. Vivimos de la venta de los modelos de serie, pero las series especiales nos dan más rentabilidad. Y además, nos lo está demandando el mercado. De la serie que estamos haciendo con Zagato podríamos vender muchos más coches que los que se van a fabricar. Y del 003 que vimos en Ginebra estamos en la fase de pedir los depósitos previos a los clientes y ya tenemos todo vendido. Hay una demanda real. En Madrid ya hemos vendido a través de nuestro concesionario Tayre cinco unidades de un coche que costará un millón de euros.

–¿Cuáles son los principales mercados?

–El más importantes en todo el mundo es Estados Unidos, y en Europa, Alemania y Suiza. El de España está aún sin desarrollar, ya que deberíamos estar vendiendo unos 70 Aston Martin al año. Creceremos cuando desarrollemos una red más completa sobre todo en puntos como Marbella o el País Vasco.