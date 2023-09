Tensión en la UE por el grano ucraniano

El nivel de tensión entre los gobiernos de Polonia y Kiev alcanzó esta semana cotas insospechadas al reprochar Zelensky a Varsovia que esté haciendo el juego a Rusia al vetar la entrada de productos agrícolas de Ucrania en territorio polaco. Veto que han puesto también los gobiernos de otros cinco países - Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia - contraviniendo la instrucción expresa de Úrsula Von der Leyen de prohibirlo.

El motivo por el que estos seis países del Este europeo han decidido rebelarse contra la Comisión es porque entienden que Zelensky no está siendo leal con ellos al inundar sus territorios de cereal a precios bajísimos, aprovechando la circunstancia de que Kiev no tiene las restricciones ecológicas de la Unión Europea en materia de pesticidas, herbicidas, fitosanitarios y fertilizantes. Al producir a un precio muy reducido, la agricultura de estas naciones se resiente hasta el punto de que está habiendo revueltas en el campo por entender sus agricultores que no tienen manera de de competir con lo que llega de Ucrania.

El conflicto se agravó esta semana al politizar Zelensky la situación acusando a Polonia de hacerle el juego a Putin. Como consecuencia, Varsovia llamó a consultas al embajador de Kiev, al que recordó que ellos acogen en su territorio a 1,6 millones de refugiados y han sido adversarios de Moscú desde que estalló la guerra, por lo que «ya es hora de que empiecen a demostrar un poco de gratitud».

Polonia celebra elecciones el próximo 15 de octubre y su primer ministro, Morawiecki, necesita el voto de los agricultores para ganar.

El conflicto interno en la UE está servido