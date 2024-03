The Core School, la primera escuela de Ciencias del Entretenimiento cumple 3 años

The Core Entertainment Science School, la primera escuela de Ciencias del Entretenimiento de Europa, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, organizó su feria empresarial The Core Connect el pasado 19 de marzo en su campus de Tres Cantos. Un evento de tres días que brindó a los estudiantes una oportunidad única de networking, donde pudieron interactuar con las mejores empresas del sector de contenidos digitales y audiovisuales, como Iberseries & Platino Industria, Condor Media, DUX Gaming, el Ranchito, SONY y Movistar Plus+. Un encuentro en el que también se informó a los estudiantes sobre la manera de entrar a trabajar en estas mismas empresas o realizar prácticas.

The Core Entertainment Science School inició su oferta formativa en octubre de 2021. Un estilo de enseñanza única en el mundo, pues su método de aprendizaje aúna el conocimiento teórico con la conexión directa de sus alumnos con las empresas punteras del sector audiovisual. La formación superior que ofrece The Core School, FP, Grados y Postgrados, está directamente conectada con las empresas más prestigiosas y punteras de la industria audiovisual, lo que permite que los estudiantes se desenvuelvan en entornos laborales reales. Les permite especializarse mientras trabajan en un modelo colaborativo que integra diferentes disciplinas para el desarrollo de proyectos conjuntos.

El centro The Core está ubicado en Madrid Content City, considerado el primer campus dedicado a las Ciencias del Entretenimiento del continente y el mayor hub industrial del sector audiovisual europeo. Sus instalaciones, equipadas con la última tecnología, ofrecen un entorno perfecto para el desarrollo completo del potencial y el talento de los alumnos, que pueden acceder a salas de realización, estudios de radio y podcast o platós dotados con cámaras de última generación, aulas y laboratorios.

Además, The Core School cuenta con unos excelentes resultados de inserción laboral, y prácticamente la totalidad de sus alumnos logra un puesto de trabajo antes de terminar sus estudios. El grado de satisfacción de alumnos y empresas hace que hoy The Core School se haya convertido en uno de los centros de referencia internacional para la formación de los líderes del sector audiovisual.

Formación Profesional

En un contexto de mercado cada vez más dinámico, competitivo y cualificado, muchas son las voces expertas, administraciones públicas y empresas que vienen destacando la necesidad de incorporar más mano de obra procedente de la FP al mercado laboral. Según el Observatorio de la Formación Profesional, en 2023 se ha superado la barrera del millón de matriculados en este tipo de educación, frente a los 800.000 del año 2018, por ejemplo. Sin embargo, la tasa de matriculación en FP en España (12%) es inferior a la de los países de la OCDE (29%) y de la Unión Europea (25%), según el INE.

En su compromiso por impulsar este tipo de educación, The Core School amplió el pasado mes de diciembre su oferta educativa y lanzó su propio centro de formación profesional, que impartirá nueve programas de grado superior y un programa de especialización. De esta forma, The Core School ofrece ahora una formación integral en el ámbito del audiovisual y el entretenimiento, con una oferta académica completa de más de 50 programas formativos, incluyendo ciclos de formación superior, grados, másteres, posgrados y cursos de especialización. De esta forma, los estudiantes podrán formarse en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, aplicaciones web, ciberseguridad en el entorno de las tecnologías de la información, marketing y publicidad, entre otros. Entre sus partners empresariales destacan Atresmedia, Banijay, Egeda y Secuoya.

Acuerdo con portales de empleo

Para garantizar la incorporación de sus alumnos al mercado laboral, The Core (FP, grados y posgrados) tiene un acuerdo con JobTeaser, el líder europeo en prácticas y búsqueda de empleo para estudiantes y recién graduados. En esta plataforma participan más de 250.000 reclutadores en toda Europa. Su principal ventaja es que está enfocado en orientar a jóvenes que buscan su primer trabajo. Con la incorporación de JobTeaser, son las propias empresas las que, a través de la plataforma, publican sus ofertas de empleo para los alumnos.