Threema, el servicio de mensajería que puede desbancar a WhatsApp en la comunicación corporativa

La tecnología ha avanzado imparable en los últimos años, abriendo la puerta a numerosas posibilidades de conectividad e impactando positivamente en el día a día de millones de personas y empresas. No obstante, la digitalización también ha supuesto que millones de datos estén en Internet y que casi todo el mundo pueda acceder a ellos con facilidad. Es por ello, que en este mundo cada vez más inteligente, son muchos los que ansían proteger su información sensible para que no esté al alcance de cualquiera. Esto fue lo que motivó a tres jóvenes suizos en 2012 a desarrollar una aplicación de mensajería independiente que a día de hoy se conoce como Threema y que está presente en el Mobile World Congress 2025.

Threema es el "servicio de mensajería instantáneo seguro más vendido del mundo" y, por ello, más de 12 millones de usuarios de todo el mundo ya cuentan con él, tal y como explican desde la propia empresa suiza. Este servicio permite que tanto individuos como compañías puedan comunicarse sin tener que preocuparse por su privacidad o seguridad, puesto que tanto los chats como las llamadas de voz o vídeo se encriptan de extremo a extremo y, por consiguiente, no se recopilan los datos de los usuarios.

"Es una alternativa a WhatsApp segura y privada. Todos los que quieren proteger su privacidad o no quieren compartir sus datos con una gran compañía como Meta, vienen a nosotros", ha asegurado a LA RAZÓN Miguel Rodríguez, CRO y miembro del consejo de Threema. Y señala que, a diferencia de otros servicios similares, esta es la única aplicación que cumple "totalmente" con el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea.

Aquellos individuos que quieran tener una solución de mensajería privada pagarán seis euros para descargarla y después podrán usarla de manera gratuita sin que sea necesario aportar ningún tipo de información personal, es decir, ni un número de teléfono ni correo electrónico. En cambio, las empresas que quieran el plan profesional deberán pagar tres euros por usuario y mes para un número ilimitado de licencias.

Bajo el punto de vista empresarial, esta aplicación cuenta con cuatro soluciones: Threema Work, OnPrem, Broadcast y Gateway. Threema Work permite a las empresas y empleados tener una comunicación rápida que agilice los procesos internos en todos los departamentos, y también segura, puesto que esta está cifrada de extremo a extremo. Las funciones básicas de la aplicación son llamadas de voz y video grupales, aunque también incluye especiales como la política de horarios fuera del horario laboral y la función de encuesta, entre otras. Más de 8.000 compañías y organizaciones utilizan esta aplicación como su servicio de mensajería empresarial para proteger sus secretos de negocio y comunicarse con los clientes.

A través de Threema Broadcast, aquellos que estén al frente de una empresa podrán "con tan solo un clic" comunicarse con toda la plantilla, proveedores o clientes específicos. Esta herramienta permite enviar mensajes de texto, imágenes, archivos o encuestas a toda su fuerza laboral o a departamentos específicos a través de una lista de distribución.

Threema Gateway ayuda a integrar esta aplicación de mensajería instantánea en el propio software de la empresa para permitirle enviar, recibir y procesar los mensajes. Mientras que Threema Onprem es la solución de autoalojamiento de esta aplicación que ofrece "la máxima seguridad y la propiedad total de los datos para empresas con estándares excepcionales", sentencian.