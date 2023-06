Topless o accidentes: estas son las normas que debe cumplir en una piscina comunitaria

La piscina es un bien preciado en los meses de verano, ya que permite a los más privilegiados disfrutar de esta alternativa para hacer frente al calor sofocante de la temporada estival. Por tanto, aquellos que residan en pisos y puedan acceder a una piscina comunitaria donde disfrutar de un baño refrescante pasarán a ser la envidada del resto de ciudadanos. No obstante, desde Legálitas explican los horarios, el mantenimiento y las responsabilidades que deben tener en cuenta los residentes antes de ir a esta zona común.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que “para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la ley y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración”. Por tanto, el horario de la piscina comunitaria se podrá fijar en las normas de régimen interno aprobadas por mayoría simple.

¿Se pueden hacer topless?

No existe una respuesta clara, ya que el poder hacer topless o no deberá fijarse en las normas de régimen interno aprobadas por mayoría simple. Sin embargo, "no existen fórmulas para poder sancionar este incumplimiento de normas de régimen interno", tal y como detalla el abogado de Legálitas, Tomás Felipe de Pedraza.

Si hay un accidente en la piscina, ¿de quién es la responsabilidad?

Cada vez es más habitual que en la piscina comunitaria se cuente con un socorrista que controle esta zona común, por lo que si ocurre un accidente, será la empresa contratada de control de piscinas quién asumirá la responsabilidad tanto penal como civil. Por ello, el presidente de la comunidad y el administrado quedarán exentos de responsabilidad, ya que delegaron esas funciones.

En cambio, si es la propia comunidad la encargada, el experto señala que esta deberá "velar por el correcto cumplimiento de las normas de régimen interno". Por tanto, si se produce cualquier incidente, la comunidad deberá poder probar que la normativa se ha cumplido.

Sanciones por incumplir las normativas en la piscina

En el caso de que se incumplan las normas de régimen interno, no existen fórmulas para sancionarlo directamente. No obstante, el administrador de fincas y el presidente de la comunidad deberán fijar en junta el horario del uso de la piscina, ya que fuera de este, los problemas que puedan suceder correrán a cargo del vecino que no cumpla con dicha normativa.

Si un vecino incumpliese reiteradamente y de forma grave las normas comunitarias, así como el artículo 7.2 de la LPH -que prohíbe que se realicen actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosos o ilícitas en el edificio-, el presidente podrá instar a un requerimiento para que cese en esas actuaciones, ya que sino, este problema podrá llevarse a la junta de vecinos para tomar acciones legales.