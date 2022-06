¿Puedo invitar a mis amigos a la piscina si vivo de alquiler?

La Comunidad no establece ninguna regla al respecto : En caso de que no se encuentre nada relacionado con este aspecto, el inquilino puede invitar a las personas que quiera para disfrutar de la piscina. Sin embargo, estas personas deberán respetar el uso de las instalaciones así como las normas de la piscina comunitaria y sin entorpecer el uso de la piscina al resto de los propietarios. Si se produjese algún daño en el material o instalaciones de la piscina por estas personas, el inquilino deberá hacerse cargo de ello.

La Comunidad prohibe la entrada de personas ajenas: Si al revisar los Estatutos la persona interesada comprueba que no está permitido que entren personas ajenas a la comunidad, no podrás invitar a amigos a la piscina. No obstante, siempre se puede hablar con el presidente de la comunidad para saber si se podría hacer una excepción al tener a un familiar viviendo en casa o incluso amigos de visita.