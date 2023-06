Transportes se reunirá este viernes con las patronales de VTC para debatir una regulación de las licencias

Finalmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se reunirá con las patronales de VTC Feneval y Unauto este próximo viernes 23 de junio a las 10:00h tras denunciar que el Gobierno estaba pactando una regulación de las licencias de VTC unilateralmente con el taxi a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invalida la ratio española de un VTC por cada 30 taxis.

José Manuel Berzal, portavoz de la sección VTC de Unauto, señala en declaraciones a LA RAZÓN que ambas patronales asistirán a esta reunión "por sentido común, aun llegando tarde". Las patronales de VTC lamentan que el Gobierno haya decidido convocar en primer lugar al sector del taxi, tras reunirse ayer y hoy con Antaxi, pese a que los VTC son los afectados directos de la sentencia del TJUE, que no sólo declara ilegal la ratio 1/30, sino que también establece que la solicitud de una segunda licencia, adicional a la nacional, sólo se puede realizar bajo criterios de interés general y no discriminatorios. Berzal teme que, en el peor de los casos, Transportes se presente en la reunión del viernes con un decreto-ley ya pactado con el taxi sin posibilidad de modificarlo. "Estamos dispuestos a dialogar para defender los intereses del sector de la movilidad en general, incluido al taxi, pero lo que no vamos a aceptar en ningún caso es un documento ya cerrado", señala Berzal en nombre de las patronales de VTC, ambas con presencia en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). El sector advierte que no cederá ante imposiciones.

Las patronales venían criticando que el Gobierno estuviese negociando una regulación que afecta directamente a los VTC sin contar con ellos, aunque finalmente la convocatoria ha llegado. Tras este paso adelante para negociar con los VTC, el gran ignorado en estas negociaciones ha sido finalmente la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), organización que representa aproximadamente al 40% de los taxistas, frente al 60% que concentra Antaxi, y miembro del Comité Nacional de Transportes por Carretera.

Este miércoles Fedetaxi ha denunciado en un comunicado su exclusión en las reuniones con los representantes de los taxistas. "Se trata de un hecho sin precedentes que no sabemos a qué causa obedece", ha señalado. "Recordemos que en España existen sólo dos entidades representativas del sector del taxi y que a una de ellas se le está dejando absolutamente al margen, lo cual representa un desprecio absoluto a los miles de profesionales representados por Fedetaxi", denuncia la organización.