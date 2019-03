Una España más débil en seis datos

► PIB

1.206.978 billones de euros, pero el crecimiento se frena hasta el 2,5%

El PIB nacional echó el freno en 2018 con un crecimiento del 2,5% como consecuencia de las moderadas alzas del 0,6% y del 0,7% en los últimos dos trimestres, sin que las medidas adoptadas por el Ejecutivo hayan servido para insuflarle aire. En términos interanuales, el PIB moderó su avance hasta el 2,4% en el último trimestre de 2018, frente al 2,8% con el que arrancó.

► Empleo

126.878 parados más desde que Sánchez llegó a La Moncloa, hasta los 3,28 millones

El número total de parados en España alcanzó en febrero las 3.289.040 personas, 126.878 desempleados más que en junio del año pasado, primer mes del Gobierno de Pedro Sánchez, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La ocupación ha descendido en 118.518 personas, desde los 19 millones de junio hasta los 18,88 millones de febrero.

► Déficit

2,4% dispararía el déficit el Gobierno este año si se ejecutaran sus planes

España no cumplió el objetivo de déficit del año pasado y tampoco cumplirá el de 2019. En los Presupuestos Generales del Estado se establece que el déficit terminará este año en el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), pero los recientes «decretazos» de Sánchez elevan el gasto público en unos 4.200 millones de euros, lo que disparará el déficit hasta el 2,4%.

► Exportaciones

285.024 millones en 2018, la primera vez desde 2006 que crecen menos que las de la UE

Las empresas exportadoras han revisado a la baja la cartera de pedidos para los próximos tres y doce meses. Esto ha dado lugar a una reducción del Indicador de Actividad Exportadora, que se sitúa en 8,9 puntos (15,9 en el trimestre anterior). Además, en 2018 las exportaciones españolas crecieron un 2,9%, por debajo de la media de la zona euro (4,4%) por primera vez desde 2006.

► Consumo

-4,7 puntos cayó el comercio minorista de octubre a diciembre

La demanda interna está estancada. El índice de comercio minorista registró una variación anual del 0% en diciembre pasado, 1,5 puntos por debajo de la tasa del mes anterior y 4,7 puntos inferior a octubre. BBVA Research vaticina una desaceleración de hasta el 2% este año. La Confederación del Comercio calcula que el 20% del pequeño comercio podría cerrar en los próximos meses.

► Industria

-5,9% se hundió la producción en el cierre de año, la segunda mayor caída de la UE

Las matriculaciones de vehículos en febrero han caído un 9% en tasa interanual siguiendo una constante de los últimos meses. El consumo de cemento cayó un 8% el pasado año y el índice de producción industrial no logra recuperarse tras el hundimiento registrado desde mayo pasado. La tasa anual cerró diciembre en el -5,9, un retroceso sólo superado por el de Irlanda.

Los expertos opinan...

► José Ramón Pin, profesor del IESE Business School:

«Dentro de unos meses, nos vamos a encontrar en una nueva crisis financiera»

El origen del frenazo de la economía española va más allá de la política económica de Sánchez, pero no por haber elegido las medidas correctas, sino porque todavía no ha dado tiempo a percibir con claridad el resultado de sus reformas, con un claro «carácter electoralista», según explica José Ramón Pin, profesor del IESE. De hecho, parece que lo peor está por venir y que los efectos los vamos a ver «dentro de los meses». Precisamente por eso, Pin considera que la convocatoria de elecciones «resulta inteligente porque en unos meses nos vamos a encontrar en una crisis». Las reformas que estamos haciendo ahora «son las contrarias» a las que recomiendan en Europa, afirma Pin, que identifica la «inseguridad y la falta de reformas estructurales» como aspectos clave de la ralentización económica en España. No obstante, la labor de las instituciones internacionales tampoco está siendo acertada. La política del BCE de mantener el tipo de interés al 0% «es insostenible a medio y largo plazo». De esta forma, «el ahorrador ve cómo se deteriora su ahorro y el inversor ve que es muy barato pedir créditos. Pero si el ahorrador no consume, ¿para qué quieres un crédito?».

► Enrique Quemada, presidente de OnetoOne:

«No ha dado tiempo a que las medidas económicas hagan daño, pero lo harán»

Pedro Sánchez «ha estado gobernando de cara a las elecciones», asegura Enrique Quemada, presidente de ONEtoONE. La desaceleración está causada más por factores externos porque «no ha dado tiempo a que las medidas hagan daño, pero lo harán». Estas reformas, que según Quemada están pensadas para ganar votos, «asustan» a inversores y empresarios, mientras que los tambores que anuncian una nueva crisis son los que infunden temor a los consumidores.

Por otro lado, el Gobierno no ha llevado a cabo una política responsable, ya que «se está saltando las recomendaciones» de Bruselas. La guerra comercial ha provocado la caída de las exportaciones, algo que afecta especialmente a España. «Nosotros exportamos el 38% de lo que producimos y, de esa cifra, más de la mitad es a Europa». Sin embargo, Sánchez no va a poner medidas, ya tiene un planteamiento «más social» y que no contempla «ayudar al empresario». Según Quemada, si el PSOE consigue gobernar tras las próximas elecciones, el Ejectutivo «se tranquilizará» con este tipo de medidas. «Una cosa es el ataque, más electoralista», y otra es llevar estas acciones a la realidad.

► Valentín Bote, profesor de economía de la UAM:

«Antes o después, unas políticas equivocadas acaban pasando factura»

La inversión es el elemento de conexión entre la política del Gobierno socialista y el frenazo del crecimiento económico, ya que «es una variable que siempre huye de la incertidumbre», explica Valentín Bote, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). «Necesita tener un entorno de estabilidad para materializarse positivamente».

En España se estaban sucediendo una serie de medidas en materia económica y parecía que las variables «no estaban cambiando». No obstante, «antes o después, unas políticas equivocadas, sumado a otros factores como la incertidumbre, terminan pasando factura». De hecho, ya comenzamos a ver datos negativos en ese aspecto, como el paro o la caída de la contratación indefinida. Esta última indica la confianza de los empresarios en el futuro y su descenso coincide con un «hecho real»: la subida del salario mínimo hasta los 900 euros, así como las cotizaciones a la Seguridad Social.

Sobre la intervención del Estado en el mercado, Bote considera que «en un contexto de desaceleración no se deberían subir más los impuestos a empresas y hogares». En lugar de «poner trabas», se tendría que «dar libertad».

► Sergio Ávila, analista de mercados de IG Markets España:

«Hay muchas dudas respecto a la política de gasto, deuda, presupuestos y déficit»

Para Sergio Ávila, analista de mercados de IG Markets España, el detrimento de la economía española viene del sector exterior. «Tenemos una desaceleración a nivel global», afectada por el tira y afloja entre la Comisión Europea y el Gobierno italiano por los presupuestos del país transalpino o las protestas de los chalecos amarillos en Francia. Pero eso no quita que dentro de nuestras fronteras no haya aspectos preocupantes que generen «incertidumbre sobre la política general del Gobierno». El Ejecutivo indicó una serie de cambios que motivaron las dudas respecto a la inversión a largo plazo. «Si va a aumentar el gasto, retiene la iniciativa privada de poder aumentar la inversión en el país», indica Ávila.

«Creo que hay muchas dudas respecto a la política de gasto, deuda, presupuestos y déficit», mayor al que estaba en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Respecto a la insistencia del PSOE en su proyecto de Presupuestos, rechazado en el Congreso de los Diputados el mes pasado, «surgirían dudas sobre si la Unión Europea aceptaría un aumento de gasto y déficit público, y el ejemplo está en Italia».