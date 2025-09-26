El submarino: Un cierto sarcasmo

Fuentes de la Armada no han dejado de resaltar con amplio sarcasmo el hecho de que, después de que el AJEMA Antonio Piñeiro se pusiera exquisito en un evento resaltando que esta rama de las Fuerzas Armadas no estaba para combatir la inmigración ilegal, sino para «ayudar a la gente», el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado orden de que uno de sus buques sirva de escolta a la peculiar flotilla que lleva días vagando –entre el activismo y la diversión– por el Mediterráneo, supuestamente para denunciar los excesos israelíes en Gaza.