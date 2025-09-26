El submarino: Un cierto sarcasmo

Acceso

CARTAGENA, 25/09/2025.- Miembros de la tripulación del Buque de Acción Marítima (BAM) Furor durante los trabajos de aprovisionamiento este jueves en el muelle de La Curra de Cartagena. El buque zarpará a partir de mañana desde el puerto de Cartagena con destino a la franja de Gaza, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York del envío de apoyo a la Global Sumud Flotilla. EFE/Marcial Guillén
El buque Furor se prepara en Cartagena para partir en apoyo de la flotilla de ayuda a GazaMarcial GuillenAgencia EFE
Fuentes de la Armada no han dejado de resaltar con amplio sarcasmo el hecho de que, después de que el AJEMA Antonio Piñeiro se pusiera exquisito en un evento resaltando que esta rama de las Fuerzas Armadas no estaba para combatir la inmigración ilegal, sino para «ayudar a la gente», el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado orden de que uno de sus buques sirva de escolta a la peculiar flotilla que lleva días vagando –entre el activismo y la diversión– por el Mediterráneo, supuestamente para denunciar los excesos israelíes en Gaza.

