El submarino: Donde dije Digo...

Se termina el 2024 y en la extrema izquierda institucional hay cierta sensación de desánimo. Las encuestas no respaldan a Sumar y aunque el crecimiento de Podemos no es para tirar cohetes, no faltan quienes creen que la antigua coalición yolandista va a tener que sentarse con su competencia por el mismo ámbito político. Algunos pronostican recogidas de cable pero también eternas discusiones después de las cuchilladas, públicas y notorias, que se han dispensado ambas partes.