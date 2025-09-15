Acceso

El submarino: Esquizofrenia gubernamental

En el Ejecutivo nadie se mueve –salvo los calentones de Yolanda Díaz con su derrota– para criticar de forma pública los cambios de timón de Pedro Sánchez...

En el Ejecutivo nadie se mueve –salvo los calentones de Yolanda Díaz con su derrota– para criticar de forma pública los cambios de timón de Pedro Sánchez. Pero en privado resaltan el hecho de que el espaldarazo a las manifestaciones propalestinas contra la Vuelta (con notable infiltración de la extrema izquierda) contraste con el silencio sobre el aviso de Junts para que el Gobierno no se pase de la raya con el boicot a Israel. Y ya se sabe lo que sucede cuando Carles Puigdemont estornuda en Waterloo...

