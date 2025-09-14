Turquía - Alemania, en directo hoy: final del Eurobasket 2025, en vivo

Un duelo que lo tiene todo. Turquía y Alemania se miden hoy en la gran final del Eurobasket 2025 tras dominar de principio a fin el torneo. Los otomanos, invictos y con Alperen Sengun como líder indiscutible, arrasaron a Grecia en semifinales con un 94-68 que confirmó su condición de equipo revelación. Alemania, por su parte, se apoyó en la dupla Schroder-Wagner para vencer con autoridad a Finlandia (98-86) y confirmar su cartel de favorita.

La historia espera en el Arena Riga. Turquía busca su primer oro continental después de la plata lograda en 2001, mientras que Alemania persigue un doblete histórico que la colocaría junto a la Unión Soviética, Yugoslavia y España como campeona simultánea de Europa y del mundo. Más allá del título, la final garantiza un campeón invicto y promete convertirse en una de las citas más memorables del baloncesto europeo reciente.

Última hora de Turquía - Alemania, final del Eurobasket 2025 en directo