Un nuevo frente para la directora de Protección Civil: polémica por unas medallas

La Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil (ANAV) ha denunciado denuncia que la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, sigue sin cumplir su palabra de desbloquear el reconocimiento oficial de las condecoraciones concedidas por esta entidad a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Decenas de agentes han solicitado a la División de Personal poder portar y exhibir estas distinciones, sin éxito. La situación ha llegado al extremo de que, desde el propio Ministerio del Interior, se les prohíbe incluso lucirlas en los actos institucionales.

Los afectados son funcionarios que han recibido estas condecoraciones en reconocimiento a actuaciones de especial relevancia y prestigio en los últimos años. Los informes internos a los que ha tenido acceso esta asociación respaldan plenamente la legitimidad de los agentes para portar dichas distinciones.

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2022, cuando el presidente de ANAV remitió un escrito solicitando explicaciones. Cuatro días después, el entonces director General de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos González, respondió mediante oficio reconociendo la "larga trayectoria de colaboración con fines de servicio público" de ANAV y recordando que, conforme a la Orden de 14 de septiembre de 1981, esta entidad está autorizada a usar el distintivo de Protección Civil.

Una frase para solucionar el problema

Asimismo, la Orden del Ministerio del Interior de 1 de octubre de 1992, en su artículo 3, establece claramente que en el uniforme reglamentario del Cuerpo Nacional de Policía podrán exhibirse condecoraciones concedidas por: "Entidades u Organismos del Estado Español y de Estados Extranjeros, por Organizaciones de Derecho Público Internacional o por Instituciones Públicas de reconocido prestigio social".

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, comparece tras la reunión del CECOD para informar sobre los incendios activos en España J. P. Gandul Agencia EFE

Desde su llegada al cargo, Virginia Barcones ha sido informada reiteradamente de la situación, en distintos encuentros mantenidos en 2023, 2024 y 2025. En todos ellos trasladó su compromiso de solucionarlo, pero a día de hoy nada se ha resuelto, según informan a LA RAZÓN desde la asociación.

Desde ANAV reclaman que la directora General que emita de manera urgente el oficio pendiente, ya redactado, que solo requiere la inclusión de una frase "Instituciones Públicas de reconocido prestigio social". Con ello se podría habilitar oficialmente a los agentes para portar sus condecoraciones, evitando así la "injusta marginación que padecen".