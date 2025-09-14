En directo
Los manifestantes propalestina acaban con la Vuelta
La actitud violenta desbordó las medidas de seguridad en el circuito de la capital y la organización ha dado por concluida la ronda española
La Vuelta Ciclista a España 2025 afrontaba este domingo su vigésimo primera y última etapa en un ambiente muy tenso. Sobre el asfalto, los focos estaban puestos en el danés Jonas Vingegaard, vencedor absoluto de la ronda, homenajeado por sus compañeros y celebrado por la afición ciclista. Pero fuera del pelotón, en las calles de Madrid, el protagonismo fue para las manifestaciones propalestinas, que lograron superar la barrera policial y ocupar la Gran Vía, tiñendo la capital de miles de banderas y consignas contra la participación del equipo Israel en la carrera. La situación se complicó de tal forma que la organización ha decidido suspender la carrera y que la ronda española no culminara su etapa final.
Fiesta en los ciclistas, tensión en el público
El recorrido entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros, arrancó en tono de fiesta. El equipo Visma rodeó a Vingegaard, vestido de rojo, luciendo un maillot especial en color negro con detalles rojos, en una muestra de unidad y homenaje al campeón. A su lado pedalearon Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Ben Tulett y Dylan van Baarle, los escuderos que lo acompañaron en una edición marcada por la regularidad del danés. El grupo quiso además tener un gesto con los ausentes: Axel Zingle y Victor Campenaerts, quienes se vieron obligados a abandonar, fueron recordados con fotos y dorsales durante la salida.
Vingegaard también compartió sonrisas y bromas con la nutrida representación danesa en el pelotón: Mads Pedersen, portador del maillot verde, además de Mikkel Bjerg, Jonas Gregaard, Anders Foldager y Chris Juul-Jensen. El tono parecía propio de la tradicional jornada de homenaje que cierra cada edición de la Vuelta.
Protestas en el centro de Madrid
Sin embargo, en paralelo, el centro de Madrid vivía otra escena. Miles de manifestantes propalestinos se concentraban cerca de la meta, enarbolando banderas, coreando consignas y desafiando el dispositivo policial. Lo que hasta ahora habían sido concentraciones periféricas se convirtió en un acto de enorme visibilidad: los manifestantes lograron superar las barreras de seguridad y ocupar la Gran Vía, una de las arterias principales de la capital. Esa irrupción encendió las alarmas sobre la posibilidad de tener que variar el recorrido final para garantizar la seguridad del pelotón.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, insistió en que ambas realidades podían convivir: la fiesta del ciclismo y las protestas pacíficas. En declaraciones a TVE, defendió que se estaba trabajando “con toda la intensidad” para asegurar que todo se desarrollase en orden. Martín subrayó el “despliegue extraordinario de 1.100 agentes” que blindaba el evento y se mostró convencido de que la seguridad de los corredores y el derecho a la protesta eran perfectamente compatibles.
Isabel Díaz Ayuso, con el director de la prueba
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió unirse al pelotón en el coche del director de carrera, Javier Guillén, para seguir de cerca los primeros kilómetros. Su presencia fue interpretada como un gesto de apoyo al evento deportivo, pero también como un contrapunto a las protestas. El propio delegado del Gobierno cargó con dureza contra ella, acusándola de aplaudir la “masacre” en Gaza y de representar una posición inaceptable: “No podemos aceptar que desde algunas autoridades públicas, de los responsables políticos como los del Partido Popular, se jalee sin tapujos la masacre del pueblo palestino con más de 65.000 niños asesinados”.
Jonas Vingegaard se queda sin su podio: la ceremonia no se va a celebrar
Los corredores no llegarán ni a pie ni en coche a la Plaza de Cibeles, junto al Ayuntamiento de Madrid, donde se iba a hacer la entrega de premios al término de esta Vuelta ciclista. La ceremonia ha sido suspendida.
La organización de la Vuelta abandona Cibeles entre gritos de "¡No pasarán!"
El "mayúsculo" dispositivo policial que no fue suficiente: tanquetas y 13 agentes por ciclistas no evitaron el fin abrupto de la Vuelta
Se ha llegado a comparar el dispositivo previsto para la última etapa de la Vuelta ciclista con el dispositivo que se activó para la celebración de la 32ª Cumbre de la OTAN en 2022, cuando el alcalde Martínez Almeida aseguró que esos días se entraría "en situación de bloqueo". Los activistas han sido más y han logrado cortar e invadir completamente la Gran Vía, Callao, el Paseo del Prado, Atocha y Cibeles, inutilizando por completo el circuito de final de etapa.
Este es el momento en el que un ciclista se ha encarado con un grupo de manifestantes
¿Qué ha pasado? La Vuelta no ha podido reaccionar a los masivos cortes de los manifestantes
La Vuelta a España ha terminado abruptamente, sin que se hayan podido completar las nueve vueltas al circuito del final de etapa en el centro de Madrid. En un primer momento, la organización de la competición era terminar entre la Glorieta de Neptuno y Colón, ante la imposibilidad de llegar a la meta original en Cibeles.
Sin embargo, no ha podido ser. Los ciclistas han tenido que bajarse de sus bicicletas en los Jardines del Campo del Moro tras constatarse que la organización de la prueba se ha visto desbordada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está conversando con agentes policiales para recibir toda la información.
El circuito de Madrid, inaccesible: algunos corredores ya se bajan de la bicicleta
Algunos ciclistas que competían en la última etapa de la Vuelta a España ya se están bajando de la bicicleta y subiendo a los coches de sus equipos. El acceso al circuito final de Madrid es impracticable.
Termina la Vuelta ciclista a España: no llegarán en bici a la zona de podio
La organización ya está confirmando que la Vuelta a España ha terminado de la forma más abrupta: con los manifestantes cortando varias calles del centro de Madrid, el acceso al circuito final ha sido imposible para los corredores.
Por el momento no está confirmado si habrá ceremonia de pódium.
Miles de manifestantes propalestina frenan la entrada del pelotón de la Vuelta a España a su entrada en Madrid
Miles de manifestantes propalestina frenan la entrada del pelotón de la Vuelta a España a su entrada en Madrid. El tenso ambiente de la última etapa empieza a desbordarse y las protestas contra Israel han superado a la Policía
Máxima tensión en la última etapa de la Vuelta ciclista: la carrera, a trompicones
En estos momentos no se sabe si se podrá terminar la 21ª etapa de la Vuelta ciclista a España: los manifestantes han logrado superar las vallas y los controles policiales en Callao, Atocha y Neptuno e incluso un ciclista se ha encarado con un grupo que se interponía en su camino con una pancarta.
✕
Accede a tu cuenta para comentar