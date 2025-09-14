Los manifestantes propalestina acaban con la Vuelta

La Vuelta Ciclista a España 2025 afrontaba este domingo su vigésimo primera y última etapa en un ambiente muy tenso. Sobre el asfalto, los focos estaban puestos en el danés Jonas Vingegaard, vencedor absoluto de la ronda, homenajeado por sus compañeros y celebrado por la afición ciclista. Pero fuera del pelotón, en las calles de Madrid, el protagonismo fue para las manifestaciones propalestinas, que lograron superar la barrera policial y ocupar la Gran Vía, tiñendo la capital de miles de banderas y consignas contra la participación del equipo Israel en la carrera. La situación se complicó de tal forma que la organización ha decidido suspender la carrera y que la ronda española no culminara su etapa final.

Fiesta en los ciclistas, tensión en el público

El recorrido entre Alalpardo y Madrid, de 103 kilómetros, arrancó en tono de fiesta. El equipo Visma rodeó a Vingegaard, vestido de rojo, luciendo un maillot especial en color negro con detalles rojos, en una muestra de unidad y homenaje al campeón. A su lado pedalearon Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Ben Tulett y Dylan van Baarle, los escuderos que lo acompañaron en una edición marcada por la regularidad del danés. El grupo quiso además tener un gesto con los ausentes: Axel Zingle y Victor Campenaerts, quienes se vieron obligados a abandonar, fueron recordados con fotos y dorsales durante la salida.

Vingegaard también compartió sonrisas y bromas con la nutrida representación danesa en el pelotón: Mads Pedersen, portador del maillot verde, además de Mikkel Bjerg, Jonas Gregaard, Anders Foldager y Chris Juul-Jensen. El tono parecía propio de la tradicional jornada de homenaje que cierra cada edición de la Vuelta.

Protestas en el centro de Madrid

Sin embargo, en paralelo, el centro de Madrid vivía otra escena. Miles de manifestantes propalestinos se concentraban cerca de la meta, enarbolando banderas, coreando consignas y desafiando el dispositivo policial. Lo que hasta ahora habían sido concentraciones periféricas se convirtió en un acto de enorme visibilidad: los manifestantes lograron superar las barreras de seguridad y ocupar la Gran Vía, una de las arterias principales de la capital. Esa irrupción encendió las alarmas sobre la posibilidad de tener que variar el recorrido final para garantizar la seguridad del pelotón.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, insistió en que ambas realidades podían convivir: la fiesta del ciclismo y las protestas pacíficas. En declaraciones a TVE, defendió que se estaba trabajando “con toda la intensidad” para asegurar que todo se desarrollase en orden. Martín subrayó el “despliegue extraordinario de 1.100 agentes” que blindaba el evento y se mostró convencido de que la seguridad de los corredores y el derecho a la protesta eran perfectamente compatibles.

Isabel Díaz Ayuso, con el director de la prueba

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió unirse al pelotón en el coche del director de carrera, Javier Guillén, para seguir de cerca los primeros kilómetros. Su presencia fue interpretada como un gesto de apoyo al evento deportivo, pero también como un contrapunto a las protestas. El propio delegado del Gobierno cargó con dureza contra ella, acusándola de aplaudir la “masacre” en Gaza y de representar una posición inaceptable: “No podemos aceptar que desde algunas autoridades públicas, de los responsables políticos como los del Partido Popular, se jalee sin tapujos la masacre del pueblo palestino con más de 65.000 niños asesinados”.