Un jubilado español que se mudó a Tailandia afirma que necesita ayuda para volver ante la imposibilidad de pagar sus facturas médicas

Rafael Ruiz, un jubilado mallorquín que hace unos meses se trasladó a Tailandia porque su pensión de 1.250 euros no le alcanzaba para vivir en la isla, está gravemente enfermo en un hospital del país asiático. El ex socorrista de la piscina de Son Roca sufre una infección grave en la sangre que le dificulta respirar y ha sido ingresado en una habitación compartida con otros diez pacientes. Al no tener seguro médico, el centro le exige el pago del tratamiento, una factura que de momento ronda los 100 euros, pero que, según teme, puede engordar hasta varios miles.

El jubilado llegó a Tailandia tras conocer a una mujer tailandesa antes de su jubilación y decidió instalarse en Prachuap Khiri Khan, donde pagaba solo 100 euros de alquiler y otros 20 de luz y agua. En varias entrevistas en televisión y redes sociales, Rafael defendía que con su pensión podía vivir holgadamente e incluso ahorrar. Sin embargo, hace unos días comenzó a sentirse mal y acudió a un hospital público, donde le diagnosticaron la infección. Tras ser ingresado, los médicos le propusieron intubarlo para facilitarle la respiración, pero él se negó para mantenerse consciente y esperar que la medicación actúe.

Consciente de que cada día que pasa en la cama del hospital la factura aumenta, Rafael ha contactado con sus antiguos compañeros de la piscina de Son Roca para que inicien una campaña de recogida de fondos. No solo carece de dinero para afrontar el tratamiento, tampoco puede costearse un billete de avión de regreso y su estado actual le impide volar. Su deseo es regresar a Mallorca e ingresar en un hospital público, donde la atención sea gratuita y, según cree, de mayor calidad.

“Sin seguro y sin ahorros, la factura crece cada día”

Desde su habitación compartida, Rafael asegura que los médicos tailandeses le han propuesto intubarlo para facilitar la respiración, pero él se ha negado para mantenerse consciente y poder tomar decisiones sobre su futuro. Su pareja tailandesa no se separa de su lado y actúa como traductora y apoyo emocional, mientras los compañeros de Son Roca buscan vuelos médicos y coordinan con la embajada española una posible repatriación asistida que, de momento, sigue sin fecha por el riesgo que implica volar con respiración auxiliada y una infección aún activa.

Sus compañeros, que le tienen gran aprecio, ya se han movilizado para buscar una fórmula que permita recaudar el dinero suficiente y traerlo de vuelta. Mientras tanto, Rafael permanece ingresado, con la esperanza de que la infección remita lo suficiente como para poder volver a casa y terminar su recuperación en Mallorca.