El submarino: Ministra digital

En el gabinete de la ministra Sira Rego –no es fijación, sino que la titular de Infancia y Juventud está últimamente dando días gloriosos a su alicaída cartera– no saben dónde meterse después de que alguno de sus susurradores considerase buena idea «reaccionar» –como dicen ahora los «youtubers»– al comentario de una colaboradora de un espacio de entretenimiento televisivo sobre la utilidad de su Ministerio. El video, según reconocen hasta en entornos del Gobierno, no sólo produce «bochorno», sino que además transmite un intento de justificar su existencia. Y lo peor es que así se lo han dicho hasta en un periódico ya no tan cercano al Gobierno. Al menos otros han optado por el silencio.