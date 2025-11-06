Editorial
El submarino: Podemos y el porno
Anda la ultraizquierda, sector morado, soliviantada por una campaña contra el consumo de porno entre los jóvenes difundida por la Comunidad de Madrid...
Anda la ultraizquierda, sector morado, soliviantada por una campaña contra el consumo de porno entre los jóvenes difundida por la Comunidad de Madrid y algunos no dejan de recordar cómo en otros tiempos su partido más representativo, ahora convertido en un clan de intereses personales, no dudaba en emplear a la actriz de películas X Amarna Miller para su propaganda política porque entonces era un tema «molón» y de proyección mediática.
