El submarino: Podemos y el porno

Anda la ultraizquierda, sector morado, soliviantada por una campaña contra el consumo de porno entre los jóvenes difundida por la Comunidad de Madrid y algunos no dejan de recordar cómo en otros tiempos su partido más representativo, ahora convertido en un clan de intereses personales, no dudaba en emplear a la actriz de películas X Amarna Miller para su propaganda política porque entonces era un tema «molón» y de proyección mediática.