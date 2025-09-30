El submarino: ¿Serpientes de otoño?

La presencia de Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, en la presentación del «think tank» de Iván Espinosa de los Monteros (reprobado desde las altas esferas del partido que contribuyó a fundar en su momento), ha coincidido también con la aparición de rumores sobre la posibilidad del regreso de otro «saliente», Juan Ignacio García-Gallardo, con marca propia. Desde Bambú quitan hierro a estas cuestiones, y más teniendo en cuenta el buen momento –según encuestas– de la formación y el control absoluto de sus estructuras desde Madrid.